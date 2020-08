Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

59,06 EUR +1,79% (20.08.2020, 11:33)



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

58,82 EUR +1,03% (20.08.2020, 11:18)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (20.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse der DZ BANK:Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) überzeugt durch ein krisenfestes Geschäftsmodell, so Marcus Landau, Senior Manager Public Distribution bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.An der Börse stehe die Aktie deshalb hoch im Kurs. Zuletzt habe sie neue Rekorde markiert. Bei dem trendstarken Papier seien aus Sicht von Marcus Landau von der DZ BANK trendfolgende Long-Positionen eine adäquate Handelsstrategie.Der Immobilienkonzern habe im ersten Halbjahr 2020 solide Ergebnisse erwirtschaftet. Unseres Erachtens hat er damit bislang die Corona-Krise gut gemeistert, wir sehen darin eine Bestätigung des krisenfesten Geschäftsmodells, so Marcus Landau, Senior Manager Public Distribution bei der DZ BANK. Vonovia konzentriere sich auf Wohnungen. Dieser Bereich des Immobilienmarktes sei weniger konjunktursensitiv als beispielsweise Gewerbeliegenschaften. Langfristig dürfte zudem der Urbanisierungstrend (Verstädterung) anhalten.Das Unternehmen verfüge für diese erwartete übergeordnete Entwicklung über eine solide Ausgangsbasis, um die damit verbundenen Wachstumschancen zu nutzen. Mit rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs sei man eigenen Angaben zufolge Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Auf den Heimatstandort würden rund 354.000 Einheiten entfallen, was einem Marktanteil von rund 1,5% entspreche.Zur positiven Entwicklung im ersten Halbjahr beigetragen hätten die organischen Aktivitäten (Neubau, Modernisierung). Aber auch der 2019 erfolgte Kauf des schwedischen Wohnungsunternehmens Hembla habe zum Anstieg der Ergebnisse beigetragen. Positiv bewerte Marcus Landau von der DZ BANK zudem das Wachstum der Funds From Operations (FFO). Die wichtige Kennzahl für die operative Geschäftsentwicklung in der Immobilienwirtschaft habe im ersten Halbjahr um 11% auf 674,3 Mio. Euro zugelegt.Risiken für die Geschäftsentwicklung würden die regulatorischen Einflussfaktoren ("Mietendeckel" u.ä.) bleiben. Marktbedingte Rückgänge der Immobilienwerte könnten zudem zu nicht liquiditätswirksamen Abwertungen des Immobilienportfolios führen. Längerfristig höhere Refinanzierungskosten bei Fremdkapital sowie eventuelle Kapitalmaßnahmen (Verwässerungseffekt) im Zuge der Expansionsbemühungen seien ebenfalls denkbar.Die zuletzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung sowie die aussichtsreichen Perspektiven würden sich in einer positiven Kursentwicklung niederschlagen. Die Konsolidierung seit Anfang Juni sei dabei trendkonform nach oben aufgelöst worden. Das spreche für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Deshalb könnten aktuell trendfolgende Long-Strategien mögliche Handelsansätze darstellen. Dabei könnten Rücksetzer bis zum Ausbruchsniveau bei 56,38 Euro Einstiegsgelegenheiten bieten, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 19.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link