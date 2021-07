Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

55,88 EUR -3,02% (26.07.2021, 12:08)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

55,78 EUR -2,62% (26.07.2021, 12:24)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (26.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Hedgefonds lassen Megafusion im Immobiliensektor platzen - AktiennewsVonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF)-Vorstandschef Rolf Buch erklärt in einem Interview mit dem Handelsblatt, warum die Übernahme des Mitbewerbers Deutsche Wohnen scheiterte - und es ob er einen weiteren Versuch starten wird, so die Experten von "FONDS professionell".Es sollte die Fusion des Jahres in der deutschen Immobilienbranche werden: Die Übernahme des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) durch den Mitbewerber Vonovia. Ende vergangener Woche sei aber die Nachricht gekommen, dass aus dem Kauf nichts werde. Der in Bochum ansässige DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Konzern habe mitteilen müssen, dass die notwendige Annahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie nicht erreicht worden sei. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" erkläre Vonovia-Chef Rolf Buch die Gründe für das Scheitern der Übernahme - und ob er einen neuen Anlauf machen werde.Für das vorläufige "Aus" mache Buch vor allem Hedgefonds verantwortlich, die zu hoch gepokert hätten. "Man kann es so interpretieren, dass wir an den Hedgefonds gescheitert sind", sage er der Wirtschaftszeitung. Es sei so, dass sich einige verspekuliert hätten. Ihm zufolge würden 20 Prozent der Deutsche Wohnen-Aktien von Indexfonds gehalten- diese könnten die Papiere seiner Gesellschaft nicht andienen. Die Hälfte der Aktieneigentümer hätte verkaufen wollen. Übrig geblieben seien 30 Prozent."Jemand hat sich verrechnet"Die Frage, wie es weitergeht und ob Vonovia einen weiteren Anlauf machen werde, beantworte Buch nicht, schließe es aber auch nicht aus. "Die Zeit spielt eher für uns", sage er dem "Handelsblatt". Viele Investoren müssten sich jetzt überlegen, wie sie sich verhalten. "Man sollte im Leben nie etwas ausschließen, aber man sollte auch nicht immer von einem Happy End träumen", schränke er allerdings ein.Börsenplätze Vonovia-Aktie: