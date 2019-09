Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

41,98 EUR -0,90% (10.09.2019, 11:18)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (10.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Immobilien-Aktien wie Vonovia hätten zurzeit einen schweren Stand bei den großen Investoren. Offensichtlich würden die Anleger - in der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit und ein Ende des Brexit-Dramas - zurzeit lieber auf zyklische Aktien setzen. Die Vonovia-Aktie notiere nur noch knapp oberhalb des Verlaufstiefs von Ende Juni bei 41,59 Euro). Ein Schlusskurs darunter würde wohl eine neue Stop-Loss-Welle lostreten und den Preis in Richtung 40 Euro drücken."Der Aktionär" sehe den fairen Wert des Bochumer Immobilienkonzerns deutlich höher. Das Kursziel liege bei 57,50 Euro. Doch anscheinend würden die anhaltenden Diskussionen um Mietpreisbremse, Mietendeckel und Enteignungen viele Anleger nervös machen. Es sei deshalb nicht auszuschließen, dass der Stoppkurs des "Aktionärs" bei 41,50 Euro gerissen werde.Fundamental betrachtet sei Vonovia ein klarer Kauf. Für die Aktie würden die schiere Größe, die Wohnungsnot in Deutschland sowie die Nullzinspolitik der EZB sprechen. Andererseits stehe Vonovia aus technischer Sicht auf der Kippe. Investierte Anleger sollten den Stopp beachten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2019)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:41,76 EUR -1,04% (10.09.2019, 10:55)