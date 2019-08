Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (26.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Schwieriger Wochenstart für die Immobilienwerte: Nachdem neue Eckpunkte des Berliner Mietendeckels bekannt geworden seien, notieren würden die deutschen Immobilienkonzerne zum Wochenauftakt deutlich im Minus notieren. Wohnungen sollten in den kommenden Jahren nach den Vorschlägen von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) nicht mehr als knapp 8 Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Danach seien je nach Jahr des Erstbezugs und Ausstattung der Wohnung Kaltmieten von 3,42 bis 7,97 Euro möglich. Wesentlicher Punkt dabei: Mieten, die über diesen Obergrenzen lägen, sollten die Bewohner über Anträge bei den Bezirksämtern absenken und zuviel gezahlte Beträge ab Antragstellung zurückfordern können.Besonders hart treffe der Mietpreisdeckel die Immobilienkonzerne Ado Properties, Deutsche Wohnen und Vonovia. Vor allem der Berlin-Only-Player Ado Properties und der in der Hauptstadt stark engagierten Deutsche Wohnen dürfte der Mietpreisdeckel weiter schaden. Anleger sollten daher auf den Marktführer Vonovia setzten. Für das kommende Jahr rechne der Bochumer Konzern mit Mindereinnahmen bei den Gesamtmieteinnahmen von nur 1%, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:42,96 EUR -0,62% (26.08.2019, 17:35)