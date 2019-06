Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

45,08 EUR -0,90% (07.06.2019, 10:55)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

45,20 EUR -1,01% (07.06.2019, 11:08)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (07.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Berichte über einen Mietpreisstopp in Berlin hätten am Vortag die Aktien der deutschen Wohnungskonzerne abstürzen lassen. Zwar hätten sich die Kurse zum Handelsende hin wieder leicht erholen können, der Schaden sei dennoch groß. Viele Anleger stünden jetzt vor der Frage, ob dieses Berliner Modell Schule machen könnte.Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) halte einen Mietendeckel mit den vorliegenden Eckpunkten für verfassungsrechtlich höchst bedenklich. "Ein solcher Eingriff in die freie Vertragsgestaltung ist uns aus der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht bekannt", habe Vorstand Maren Kern gesagt.Nach einem Gutachten für der Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen (BFW) wäre dieser Linken-Plan verfassungswidrig. Daneben gebe es aber auch noch weitere zentrale Fragen. "Soll es auch einen Baupreisstopp geben, damit Instandhaltungsinvestitionen trotz eingefrorener Mieten finanzierbar bleiben? Wie soll vermieden werden, dass immer kompliziertere Verfahren notwendige energetische Modernisierung behindern?", so der BBU.Angesichts schwarzer Schafe auf dem Mietwohnungsmarkt könnten Anpassungen des Mietrechts sinnvoll sein, so der BBU. Wesentlich fokussierter als ein Mietendeckel wären hier aber beispielsweise ein Erschweren der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, ein Kündigungsschutz für Seniorinnen und Senioren, mehr Schutz vor Luxusmodernisierungen oder höhere Hürden für Eigenbedarfskündigungen.Meyer habe gesagt: "Wir lehnen die Idee der rot-rot-grünen Regierung klar ab. Wir halten das für einen unzulässigen Eingriff in das Eigentumsrecht und auch in die Wirtschaftsverfassung."Nach Einschätzung des "Aktionär" könne ein solcher Mietenstopp juristisch betrachtet nicht durchgehen. Allerdings könne die Stimmung gegen die Wohnungskonzerne noch weiter angeheizt und die Aktionäre von Vonovia und Co möglicherweise abgeschreckt werden.Wer bei Vonovia investiert ist, wartet ab und beachtet den Stopp bei 41,50 Euro, so Thomas Bergmann. "Der Aktionär" bleibt am Ball.Die Auswirkungen auf die Deutsche Wohnen könnten schlimmer sein, da der Konzern den Fokus auf Berlin und dort 116.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten habe. Anleger sollten hier noch nicht ins fallende Messer greifen. (Analyse vom 07.06.2019)