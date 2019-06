Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

47,32 EUR +0,77% (03.06.2019, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

47,31 EUR +0,77% (03.06.2019, 11:53)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (03.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Vonovia-Aktie habe sich im jüngsten Abschwung sehr gut gehalten, der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Es gebe allerdings auch reichlich Argumente, das Papier im Depot zu haben: Zinsen, Wohnungsnot in Deutschland seien nur zwei davon. "Der Aktionär" begleite die Wachstumsstory schon seit vielen Monaten und sei von ihrer Fortsetzung überzeugt.Mit einem Aktienkurs von 47,25 Euro notiere Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen nur rund drei Prozent unter seinem Allzeithoch. Einer der Gründe für die relative Stärke sei die Zinsentwicklung in Europa:Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen sei zuletzt auf minus 0,2 Prozent und damit auf ein neues Rekordtief gefallen. Experten würden noch kein Ende dieser Entwicklung sehen. Niedrige Zinsen seien für große Immobilienbesitzer wie Vonovia ein Segen, seien die Finanzierungskosten doch der größte Aufwandsblock.Eine Entspannung gebe es auch weiterhin nicht auf dem Wohnungsmarkt. Im Gegenteil: Die Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser seien in Q1 sogar gesunken. Zudem würden die Baufirmen am Limit arbeiten, sodass ein schneller Ausbau des Angebots reines Wunschdenken sei.Ein weiterer Grund für das starke Abschneiden der Vonovia-Aktien seien immer wieder sehr gute Quartalszahlen. Auch im ersten Quartal 2019 habe der operative Gewinn (FFO, Funds from Operations) deutlich gesteigert werden können."Der Aktionär" habe die Vonovia-Aktie im Mai 2018 zum Kauf empfohlen. Seitdem sei der Kurs um sechs Euro oder 14,5 Prozent gestiegen. Hinzu komme eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Im gleichen Zeitraum sei der DAX um 8,1 Prozent gefallen.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2019)