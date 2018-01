ISIN Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 30,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.400 Mitarbeiter. (17.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Stabile Kursentwicklung - AktienanalyseBeachtlich stabil präsentierte sich die Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in den vergangenen Monaten. Der Aufwärtstrendkanal ist weiterhin intakt, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Vor dem Hintergrund einer starken operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten 2017 habe Vonovia im November die ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr 2017 am oberen Ende bestätigt. Konkret: Das Unternehmen aus dem DAX erwarte einen Funds from Operations (FFO) zwischen 910 Mio. und 920 Mio. Euro. Damit werde das FFO voraussichtlich rund 20 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Zur Erklärung: Das FFO sei eine wichtige Bewertungskennzahl von Immobilien-Unternehmen, welche zur Ermittlung des tatsächlich ausschüttungsfähigen Gewinns herangezogen werde. Dabei werde der ermittelte Jahresüberschuss um die Abschreibungskosten für Immobilien bereinigt. Auch Veräußerungserlöse und -verluste würden in der Regel herausgerechnet. Vonovia habe damals im November zudem zuversichtlich auf 2018 geblickt. Für das FFO prognostiziere das Unternehmen im laufenden Jahr eine Steigerung auf 960 Mio. bis 980 Mio. Euro.Wie eingangs erwähnt, bewege sich die Aktie von Vonovia in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 38 Euro verlaufe. Bei 37,54 Euro wurde das Kurstief von November markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.01.2018)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:40,84 EUR 0,00% (17.01.2018, 10:07)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:40,83 EUR -0,05% (17.01.2018, 10:24)