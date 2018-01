Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 30,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.400 Mitarbeiter. (18.01.2018/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse der BNP Paribas:Die Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) befindet sich seit Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Dezember 2016 setze sie diese Bewegung innerhalb eines Trendkanals fort. Am 9. Januar 2017 habe der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 42,68 EUR markiert. Danach sei er auf das letzte Zwischenhoch bei 40,23 EUR zurückgefallen. Dort sei der Immobilienwert drei Tage lang seitwärts gelaufen, auf Intradaybasis habe er sogar einen kleinen Doppelboden ausgebildet. Gestern habe sich Vonovia mit einer langen weißen Kerze nach oben abgesetzt.AusblickDamit dürfte es zu einer neuen Kaufwelle in der Vonovia-Aktie kommen. Kurzfristig seien Gewinne in Richtung 43,30 und sogar 45,00 EUR möglich. Sollte es allerdings doch noch zu einem Tagesschlusskurs unter 40,23 EUR kommen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. Abgaben in den Bereich um 38,33/13 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 18.01.2018)