Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

39,645 EUR +1,59% (30.11.2017, 12:32)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (30.11.2017/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Achim Wittmann der LBBW:Achim Wittmann, Aktienanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Vonovia habe Ende September 414.000 Wohnungen bewirtschaftet (Vj.: 392.000). Die Mieterlöse seien in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 8,1% auf 1,25 Mrd. EUR gestiegen. Das bereinigte EBITDA sei um 11,8% auf 1,0 Mrd. EUR gestiegen. Die für die Bewertung von Immobilienunternehmen wichtige Kennzahl FFO habe mit 691 Mio. EUR nach den ersten neun Monaten um 20,8% über dem Vorjahreswert gelegen. Dies sei neben höheren Erträgen aus den operativen Segmenten auch ein Resultat des geringeren Zinsaufwandes.Der Verkehrswert des Immobilienbestandes habe zum 30.09.2017 30,9 Mrd. EUR betragen, der NAV (EPRA) je Aktie habe bei 39,57 gelegen. Für das Gesamtjahr erwarte Vonovia einen FFO zwischen 910 Mio. EUR und 920 Mio. EUR. Das Unternehmen gehe darüber hinaus von einer weiteren signifikanten Wertsteigerung des Immobilienportfolios in der zweiten Jahreshälfte aus, was zu erheblichen Buchgewinnen führen sollte. Insgesamt dürfte die Bestandsaufwertung für das Gesamtjahr 4 Mrd. EUR bis 4,5 Mrd. EUR betragen.Für Fantasie sorge die Kooperationsvereinbarung mit dem französischen Pendant SNI, einem der größten Vermieter im Nachbarland. Zunächst solle es dabei um einen regelmäßigen Austausch der jeweiligen Expertise gehen. In einer nächsten Stufe sei jedoch auch die Realisierung gemeinsamer Investitionsprojekte vorstellbar. Damit zeige das Unternehmen erstmals Ambitionen für eine Expansion ins europäische Ausland. Auf Basis der guten Neun-Monats-Zahlen und der erwarteten Bestandsaufwertungen habe der Analyst seine Prognosen angehoben und daraus anhand des DCF-Modells ein Kursziel von 41,00 EUR (vorher: 36,00 EUR) abgeleitet.Börsenplätze Vonovia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:39,628 EUR +1,31% (30.11.2017, 12:34)