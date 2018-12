Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (07.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Vonovia sei am Donnerstag die einzige Aktie im DAX gewesen, die sich gegen den Ausverkauf am deutschen Markt stemmen und mit einem Plus den Handel habe abschließen können. Die Anleger hätten die guten Q3-Zahlen und den soliden Ausblick für 2019 honoriert. Zudem profitiere das Bochumer Unternehmen von wieder sinkenden Zinsen.Aus technischer Sicht stehe die Vonovia-Aktie vor einem neuen starken Kaufsignal. Dazu müsste der Kurs über den Widerstand bei 43,50 Euro klettern. Darüber wäre der Weg bis zum Allzeithoch bei 44,88 Euro frei. "Der Aktionär" sehe sich durch die jüngsten Zahlen in seiner positiven Einschätzung für Vonovia bestätigt. Hervorzuheben sei auch der Strategiewechsel, weniger in teure Modernisierungen und mehr in den Neubau von Wohnungen zu investieren. Es sei allerhöchste Zeit gewesen, auf die Kritik der Mieter einzugehen, da sonst ein hoher Imageschaden gedroht habe, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2018)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:42,60 EUR +1,24% (07.12.2018, 12:45)