Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 392.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 27 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiter. (04.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Käufer nehmen erneut Geld in die Hand - ChartanalyseDer Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) markierte im August 2016 seinen vorläufigen Zenit bei 37,00 Euro und schwenkte zunächst in einen regelkonformen Abwärtstrend ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hierbei seien die Notierungen bis Dezember letzten Jahres auf ein Verlaufstief und die Horizontalunterstützung um 28,65 Euro zurückgefallen - anschließend sei der Kursverlauf wieder gedreht. Bis Ende Februar sei es schließlich gelungen an den markanten Horizontalwiderstand von 33,00 Euro anzusteigen, es sei sogar ein Verlaufshoch bei 33,48 Euro markiert worden. Doch kurz darauf sei den Marktteilnehmern kurzfristig die Puste ausgegangen, es sei ein Rücksetzer zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie die Horizontalunterstützung um 31,75 Euro gefolgt. Von dort aus habe sich der Kursverlauf aber wieder entsprechend besser entwickelt und es bis Freitag erlaubt an die Hürde von 33,00 Euro anzusteigen - zum Wochenauftakt würden Bullen versuchen nun mit einem deutlichen Kursanstieg, sowie einer bullischen Hammer-Kerze auf Tagesbasis einen erneuten Ausbruch darüber zu vollziehen und könnten bei der aktuellen charttechnischen Lage sogar einen Erfolg für sich verbuchen, wovon auch noch nicht investierte Anleger bestens profitieren könnten.Der signifikante Kursanstieg über die markante Hürde von 33,00 Euro signalisiere weitere Kaufbereitschaft des Marktes und dürfte zunächst einmal an die Jahreshochs um 31,48 Euro wieder aufwärts führen. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber kann entsprechendes Kurspotenzial bis in den Bereich von 34,50 bzw. 35,27 Euro freisetzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.04.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:33,185 EUR +0,47% (03.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:33,269 EUR +0,20% (04.04.2017, 09:08)