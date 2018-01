Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

41,63 EUR +1,22% (19.01.2018, 15:38)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie: A1ML7J

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie: ANN

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie: DAIMF

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (19.01.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Vonovia habe in den ersten drei Quartalen 2017 Mieterlöse in Höhe von EUR 1.249,4 Mio. gemeldet, was einer Steigerung um 8,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Das Unternehmen habe hierbei auch von der Übernahme der conwert Immobilien Invest SE profitiert, die seit Anfang 2017 zur Ergebnisrechnung beitrage.Immobilienaktien würden von dem Anlagenotstand der Anleger wegen der Niedrigzinspolitik der EZB profitieren, sie böten eine relativ attraktive Dividendenrendite. Anhaltend hohe Nachfrage sorge auf deutschem Immobilienmarkt für steigende Preise und Mieten. Wegen der günstigen Rahmenbedingungen trotz der schon anspruchsvollen Bewertungen bestätige der Analyst das Sektor-Rating mit "neutral".Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:41,59 EUR +1,00% (19.01.2018, 15:27)