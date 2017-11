Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

39,224 EUR +0,83% (08.11.2017, 21:27)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Wert des Immobilienportfolios liegt bei mehr als 30,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.378 Mitarbeiter. (08.11.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Immobilienunternehmens Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) und rät nach wie vor zum Kauf.Laut Seufert basiere die dynamische Ergebnisentwicklung der Vonovia SE nach neun Monaten 2017 sowohl auf dem soliden Mietwachstum als auch auf den getätigten Übernahmen. Das Management der Vonovia SE habe ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr etwas nach oben angepasst. Die Planung für das kommende Jahr gehe von einem Zuwachs beim operativen Ergebnisses in Höhe von über 5% aus. Der Aktienanalyst sehe Vonovia auch im Hinblick auf die Option einer europäischen Expansion strategisch sehr gut positioniert.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Vonovia-Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung fest und steigert das Kursziel von 42 auf 44 Euro. (Analyse vom 08.11.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:39,165 EUR +0,29% (08.11.2017, 17:35)