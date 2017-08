ISIN Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (02.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Anleger schlagen wieder zu! ChartanalyseSo wie sich das bisherige Chartbild der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) übergeordnet seit den Verlaufstiefs um 23,80 Euro aus Mitte 2015 darstellt, kann mit den Verlaufshochs um 37,00 sowie 36,70 Euro jetzt ein großes steigendes Dreieck eingezeichnet werden, welches in der Charttechnik stellvertretend für weitere Kursgewinne steht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch aber müssten Bullen etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten, ehe tatsächlich das Wertpapier von Vonovia zurück an seine Jahreshochs zurückkehren könne und anschließend darüber ausbreche. Die Chancen stünden für dieses Szenario auf den Fall sehr günstig und könnten über kurz- oder lang gut nachgehandelt werden. Noch aber sollten sich Investoren davor hüten, allzu große Positionsgrößen zu eröffnen - die notwendige Bedingung hierfür sei noch nicht erfüllt!Auf kurzfristiger Basis könne zwar sukzessiv mit Long-Positionen hantiert werden, aber erst oberhalb des Widerstandsniveaus von grob 35,17 Euro sei ein Kursanstieg zurück an die Jahreshochs bei 36,70 Euro denkbar - mit einem kleinen Zwischenhalt müsse jedoch um 36,00 Euro gerechnet werden. Mittelfristig wird das Wertpapier erst wieder interessant, sobald die Jahreshochs aus dem Vorjahr bei 37,00 Euro mindestens per Wochenschlusskurs durchbrochen werden, dann dürften weitere Kursgewinne bis rund 41,50 Euro folgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de".. (Veröffentlicht am 02.08.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:35,54 EUR +1,50% (02.08.2017, 15:11)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:35,615 EUR +1,73% (02.08.2017, 15:25)