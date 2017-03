Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (13.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Anleger greifen zu! ChartanalyseDer Immobilienriese Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) rechnet in den nächsten Jahren mit weiter steigenden Mieten - das gefällt auch den Aktionären des Wertpapiers, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anleger würden zugreifen und an einem markanten Unterstützungsbereich zu einer potenziellen Stabilisierung beiführen.Möglicherweise könne sich bei einem nachhaltigen Turnaround im aktuellen Kursbereich hieraus eine fortgesetzte Erholungsbewegung in dem Wertpapier von Vonovia entfalten, die locker bis über die Jahreshochs von 33,48 Euro aus Februar 2017 hinaus reichen könnte. Übergeordnet präsentiere sich das Chartbild seit Januar 2016 ohnehin in einen bisher ungebrochenen Aufwärtstrend, der bis August letzten Jahres auf ein Verlaufshoch von 37,00 Euro aufwärts gereicht habe. Kurz darauf sei die Aktie bis Dezember wieder gefallen und habe bis auf 28,65 Euro zurückgesetzt, seitdem sei aber besagter Aufwärtstrend wieder taktgebend und halte hierdurch weiteres Kurspotenzial auf kurzfristiger Basis bereit.Gelinge es Marktteilnehmern um die Horizontalunterstützung bei 31,75 Euro nun eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen, so könnte die Aktie von Vonovia in den kommenden Tagen zunächst an die obere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals bei 32,75 Euro ansteigen. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber führt direkt zu den Jahreshochs bei 33,48 Euro aufwärts, darüber könnte es sogar bis in den Bereich von 34,50 Euro weiter aufwärts gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 13.03.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:32,115 EUR +0,20% (13.03.2017, 14:08)