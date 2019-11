Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.



Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

7,61 EUR -3,67% (13.11.2019, 15:10)



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

7,59 EUR -7,33% (13.11.2019, 15:15)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (13.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).Voltabox habe heute Q3/19-Zahlen veröffentlicht, in denen sich deutlich die bereits angekündigten Umsatz- und Ergebniseffekte widerspiegeln würden. Aufgrund des starken historischen Wachstums habe Voltabox in Erwartung weiteren Wachstums entsprechende Maßnahmen ergriffen und stark in Kapazitätserweiterungen investiert. Unvorhersehbare Umsatzverschiebungen sowie technologisch bedingte Produktionsausfälle hätten jedoch die Ambitionen der Delbrücker durchquert und eine Anpassung der 2019er Guidance (12.08.2019) erforderlich gemacht.In Q3/19 habe Voltabox Umsätze von 5,75 Mio. Euro erwirtschaftet und damit deutlich unter dem entsprechenden Vorjahresquartal (Q3/18: 15,4 Mio. Euro) gelegen. Im Gegensatz hierzu hätten die 9M/19-Umsätze bei EUR 37,9 Mio. und damit rund 13,2% über den 9M/18-Umsätzen (33,5 Mio. Euro) gelegen, was vor allem auf das starke Wachstum in H1/19 (+77,3% yoy) zurückzuführen sei.Ein Blick auf die Rentabilität zeige, welche Risiken mit wachstumsinduzierten Kapazitätserweiterungen einhergehen würden. Aufgrund der Umsatzverschiebungen hätten den gestiegenen Fixkosten nun weniger Erlöse gegenübergestanden, was die operativen Margen gedrückt habe. In Q3/19 habe das EBITDA bei -5,8 Mio. Euro gelegen (Marge: -101,3%). Das Q3/19-EBIT sei auf -7,7 Mio. Euro (Marge: -134,5%) gesunken.Für 2019e würden die Schätzungen des Analysten unverändert bleiben. Er erwarte einen Umsatz von 70,0 Mio. Euro (Guidance: 70 bis 80 Mio. Euro) und ein EBIT von -6,2 Mio. Euro (Marge: -8,9%; Guidance: -8% bis -9%).In Q3/19 seien die Forderungen aus L.u.L. deutlich auf 36,7 Mio. Euro abgefallen, was auf die Reduktion der Forderungen gegenüber dem Vertriebspartner Triathlon zurückzuführen sei. Parallel dazu seien die Vorräte um +27,5 Mio. Euro (QoQ) auf 66,8 Mio. Euro angestiegen. Eine Reduzierung sowohl der Forderungen als auch der Vorräte halte der Analyst für unerlässlich, um Liquiditätsrisiken weiter zu reduzieren (aktueller Kassenbestand: 3,4 Mio. Euro).Vor diesem Hintergrund bekräftigt Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, seine "hold"-Empfehlung für die Voltabox-Aktie und setzt das Kursziel weiterhin bei 7,00 EUR. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: