Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (21.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) "under review".Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk: Gestern habe Voltabox den lang erwarteten Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden sei. Der Wirtschaftsprüfer weise aber auch ausdrücklich darauf hin, dass sich das Unternehmen "in einer angespannten Liquiditätssituation" befinde und dass in Kombination mit hohen Unsicherheiten hinsichtlich des Marktumfeldes aufgrund der anhaltenden Pandemie "erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Gruppe" bestünden.Finanzzahlen 2019: Im Jahr 2019 seien die Umsätze um -15,4% auf 56,6 Mio. Euro gesunken. Aufgrund der erheblichen Wertminderungen (insbesondere bei den Vorräten) im Jahr 2019 sei das EBIT von 5,6 Mio. Euro im Jahr 2018 auf -107,6 Mio. Euro im Jahr 2019 gesunken. Die Bilanzsumme habe sich von 181,5 Mio. Euro im Jahr 2018 auf 89,1 Mio. Euro im Jahr 2019 verringert und die Eigenkapitalquote sei auf 58,1% gesunken (2018: 85,1%). Die Kasse habe sich per Ende 2019 auf 5,04 Mio. Euro belaufen.Ausblick 2020/Guidance: In Q1/20 habe Voltabox Umsätze von 2,8 Mio. Euro erwirtschaftet (Q1/19: 12,6 Mio. Euro). Das EBITDA sei auf EUR -6,2 Mio. Euro zurückgefallen (Q1/19: 2,5 Mio. Euro). Für das Jahr 2020 rechne das Management mit Einnahmen zwischen 25 und 45 Mio. Euro (FactSet Konsens bisher: 59 Mio. Euro), was die hohen Unsicherheiten widerspiegele, die mit den derzeitigen Geschäftsaussichten verbunden seien. Die EBITDA-Marge für 2020 dürfte unter -6% liegen, was der Analyst als sehr optimistisches Szenario bewerte.Fehlende Transparenz, hohe Unsicherheit: Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, müsse Voltabox nicht nur die Betriebskosten senken, sondern auch die Effizienz deutlich erhöhen. Dies impliziere keine weiteren Wertminderungen (insbesondere Vorräte), eine stetige Verringerung des Working Capitals und eine erfolgreiche Rückkehr zum Wachstum. Angesichts des risikoreichen Geschäftsumfelds sehe der Analyst reale Widerstände, alle diese Ziele gleichzeitig zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.