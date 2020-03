Eine Stabilisierung der Konjunktur hänge sehr von der Dauer der ökonomischen Beeinträchtigungen und damit dem Verlauf der Ausbreitung des Virus ab. Jedoch sei bereits jetzt ganz klar festzustellen, dass sowohl die Regierungen als auch die Zentralbanken die Voraussetzungen für eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte geschaffen hätten.



In den USA sei bereits vom Senat ein Rettungspaket über rund 2 Billionen US-Dollar genehmigt worden. Das Repräsentantenhaus dürfte sich den Maßnahmen nicht grundsätzlich in den Weg stellen, selbst wenn an einzelnen Details noch gefeilscht werden könnte. Auch in Europa würden sich geradezu die Informationen über neue oder erweiterte Stützungsmaßnahmen der einzelnen Staaten überschlagen. So sei beispielsweise in Deutschland ein Nachtragshaushalt von rund 156 Mrd. Euro beschlossen worden, um die deutsche Wirtschaft zu unterstützen. Zusammen mit den Maßnahmen der einzelnen Bundesländer und Kommunen würden sich die Rettungsschirme gar auf rund 400 Mrd. Euro oder rund 10 Prozent der deutschen Wirtschaftskraft belaufen.



Die Notenbanken hätten sich ebenfalls nicht zurückgehalten: Das Wort "Bazooka", das in der Waffenkunde für eine Panzerfaust stehe, habe sowohl bei der amerikanischen Notenbank (FED), als auch bei der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr denn je Berechtigung. Mit dem "Pandemic Emergency Purchase Programme PEPP" möchte die EZB dem Markt über Anleihekäufe bis zu 750 Mrd. Euro zur Verfügung stellen. Dabei seien sogar die bisher geltenden maximalen Grenzen zum Kauf von Anleihen eines Staates von 33 Prozent aufgehoben worden. Diese Maßnahmen seien auch für die Unterstützung des Rentenmarktes von enormer Bedeutung.



Durch die höheren Staatsausgaben müssten die Märkte eine Flut von Neuemissionen seitens der Staaten verkraften. Aktuell würden sich jedoch Anleger in festverzinslichen Anleihen sehr zurückhalten, sodass der Handel nahezu vollständig zum Erliegen gekommen sei. Je schlechter die Bonität, umso deutlicher würden die Verspannungen sichtbar. Auch Unternehmensanleihen guter Bonität würden kaum noch gehandelt und deutliche Bewertungsabschläge aufweisen. Diese Liquiditätsprobleme dürften sich mit den Maßnahmen der EZB zumindest ein wenig abmildern.



Die beschlossenen fiskalischen und monetären Rettungspakete hätten bisher nur zu einer kurzzeitigen Beruhigung des Marktes geführt. Allerdings sei diese mit Kurszuwächsen von rund 10 Prozent am Aktienmarkt an einem Tag sehr intensiv ausgefallen. Ähnlich wie bei den Kursverlusten der letzten Wochen seien auch bei den Kursgewinnen neue Rekorde aufgestellt worden. Der amerikanische Dow-Jones-Index sei mit einem Tagesgewinn von 11,4 Prozent so stark wie zuletzt 1933 gestiegen.



Die Analysten würden erwarten, dass sich das Wechselbad der Gefühle in den kommenden Wochen fortsetzen sollte. Das Umfeld für Risikoanlagen sollte kurzfristig höchst unsicher bleiben. Nach wie vor würden Nachrichten über Konsumeinbrüche, Werksschließungen, Kurzarbeit oder gar Entlassungen das Geschehen prägen. Die Ausblicke der Unternehmen würden sehr negativ ausfallen, wie es jüngst der gemeldete Ifo Index gezeigt habe. Die Analysten würden daher vorerst an ihrer defensiven Ausrichtung und der erhöhten Liquidität festhalten. Voraussetzung für eine Erholung bleibe ein Abklingen der Pandemie in den kommenden Wochen oder zumindest die Aussicht darauf. Dann könne es aber auch zu einer sehr schnellen Erholung an den Märkten kommen. Insbesondere die enormen Staatshilfen und die Liquiditätsbereitstellungen der Notenbanken dürften einen Aufschwung unterstützen. (27.03.2020/ac/a/m)







