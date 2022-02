Rückenwind für eine breitere Konjunkturbelebung würden absehbare fiskalische Impulse geben. Nachdem der Wiederaufbaufonds der Europäischen Union über 750 Milliarden Euro im Frühjahr 2021 endgültig festgezurrt worden sei, hätten inzwischen fast alle Mitgliedsstaaten so genannte Vorfinanzierungen in Höhe von 13% der jeweils beantragten Hilfen erhalten. Spanien habe sogar bereits die erste reguläre Tranche der Mittel bekommen, die vor allem zur Finanzierung von Klimaschutz- und Digitalisierungsprojekten verwendet werden sollten. Insgesamt seien bislang 66 Milliarden Euro geflossen - knapp 0,5% der Wirtschaftsleistung in der EU. Würden nach Spanien 2022 auch alle übrigen Länder die erste Tranche erhalten, könnten weitere 177 Milliarden Euro als willkommene Konjunkturhilfen dienen.



Ebenfalls mit fiskalischer Unterstützung, aber auch durch geldpolitische Maßnahmen plane unterdessen die chinesische Regierung die Konjunktur zu stützen. Für 2021 weise China zwar ein nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP) von umgerechnet rund 18 Billionen US-Dollar aus - ein Plus von 8,1% gegenüber dem Vorjahr. Mit 4% Wachstum sei die Dynamik im Schlussquartal allerdings so gering ausgefallen wie seit 18 Monaten nicht mehr. Die anhaltende Konsolidierung im hochverschuldeten Immobiliensektor und der weiterhin schwächelnde private Konsum infolge neuerlicher Lockdowns würden maßgeblich dazu beitragen, die wirtschaftliche Erholung zu dämpfen.



Bereits im Januar habe die Staatsführung die Lockerung einer Reihe von Refinanzierungskonditionen für Banken sowie die Senkung wichtiger Referenzsätze für Kredite verkündet. Weitere geldpolitische Schritte könnten noch in diesem Quartal folgen und die Kreditnachfrage der Unternehmen und Verbraucher stimulieren. Die Maßnahmen dürften von zusätzlichen staatlichen Infrastrukturinvestitionen sowie Steuersenkungen, insbesondere für mittlere Einkommensschichten flankiert werden.



Geld für die öffentlichen Investitionen sei jedenfalls vorhanden. Die Staatseinnahmen seien 2021 gegenüber dem Vorjahr um 10,7% auf umgerechnet rund 2,8 Billionen Euro gestiegen. Bei nahezu konstanten Staatsausgaben (+0,3%) habe sich das Haushaltsdefizit auf gut 3% des BIPs reduziert. Der damit gewonnene haushaltspolitische Spielraum sollte es Peking ermöglichen, seine Ausgaben auf zentraler Ebene auf bisherigem Niveau zu halten und darüber hinaus Investitionen auf lokaler Ebene anzukurbeln. (Perspektiven Februar 2022) (14.02.2022/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Daten belegen es: Auch in der Eurozone scheint der Inflationsdruck offenbar nachhaltiger als von den Währungshütern der Europäischen Zentralbank (EZB) immer wieder behauptet, so die Analysten von Postbank Research.Im Januar sei die Teuerungsrate im Vorjahresvergleich überraschend auf 5,1% geklettert, ein historischer Höchststand. In Deutschland habe sich der Anstieg der Verbraucherpreise zwar von 5,3% auf 4,9% leicht abgeschwächt. Doch die Marktteilnehmer hätten einen kräftigeren Rückgang erwartet.