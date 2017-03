Der Volkswirt sehe die Hauptgründe dafür in der schnellen Reaktion der Geldpolitik, die das Britische Pfund zügig abgewertet habe, und dem überraschend starken Privatkonsum. "Die britischen Verbraucher haben sich die Laune nicht verderben lassen und weiter wie die Weltmeister gekauft", sage Hüfner.



Genau hier sehe der Berater der Hello bank! Österreich jedoch auch eine Gefahr für das Vereinigte Königreich: "Der große Binnenmarkt ist nicht genug. Der Konsum kann nicht ewig schneller wachsen als die Einkommen. Das Land hat zudem strukturelle Schwächen. Es hat zu wenig Industrie und ist damit von ausländischen Lieferungen abhängig. Und es ist ebenso stark abhängig von ausländischen Arbeitskräften, was im Falle einer restriktiven Einwanderungspolitik ein Problem wird", so Hüfner. "Wenn das Land dauerhaft erfolgreich sein will, braucht es Strukturreformen zum Aufbau einer eigenen Wirtschaftskraft."



Der Europäischen Union rate der Volkswirt, bei den Verhandlungen über den Brexit "nicht auf dem hohen Ross" zu sitzen und die Briten als Bittsteller zu betrachten: "Wir sollten nicht nur hart sein, um zu verhindern, dass andere Länder auf den Gedanken kommen, auch auszutreten. Wenn die EU kein vernünftiges Handelsabkommen mit Großbritannien hinbekommt, straft sie sich selbst."



Für den Anleger sei Großbritannien jedenfalls trotz Brexit interessant, meine Hüfner: "Es hat einen Zins, der nicht so niedrig ist wie auf dem Kontinent, und einen attraktiven Aktienmarkt. Seit der Brexit-Entscheidung ist der FTSE 100 um 20 Prozent gestiegen. Andererseits muss man immer die Währungsrisiken beachten. Inzwischen ist das Britische Pfund aber so viel billiger geworden, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer Abwertungen geringer geworden ist." (01.03.2017/ac/a/m)







