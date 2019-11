WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (18.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW-Chef Herbert Diess mache Tempo. Der Wolfsburger Autokonzern werde weitere Milliarden in den Ausbau seiner Elektroautoautos stecken. Der Aufsichtsrat habe am Freitag die entsprechende Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre beschlossen.VW werde zwischen 2020 und 2024 rund 60 Mrd. Euro für die Bereiche Elektromobilität, Hybridantriebe und Digitalisierung ausgeben. Das wären mehr als 40% aller Sach- und Entwicklungsinvestitionen. Rund 33 Mrd. Euro sollten allein in die Elektromobilität fließen.Die Gesamtzahl der Elektromodelle im Konzern solle bis zum Jahr 2028 schrittweise auf ca. 70 bis 75 steigen. Hinzu komme: In Vernetzung, Mobilitätsdienste und autonomes Fahren sollten in den kommenden zehn Jahren insgesamt rund 27 Mrd. Euro fließen. VW beteilige sich im Bereich des assistierten Fahrens unter anderem an der Ford-Tochter Argo. Die Software-Entwicklung sei für Vorstandschef Diess ein Schwerpunkt der künftigen Entwicklungsarbeit.Die Börse honoriere die konsequente Ausrichtung von VW-Chef Herbert Diess auf das Thema Elektromobilität. Die Volkswagen-Vorzugsaktie sei seit Jahresbeginn um rund 30% gestiegen - weit vor Daimler und BMW. Das Papier beweise seit vielen Wochen relative Stärke. In einem freundlichen Gesamtmarkt könne die Volkswagen-Vorzugsaktie durchaus bis zum nächsten horizontalen Widerstand bei 191,78 Euro laufen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:181,18 EUR -1,24% (18.11.2019, 11:13)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:180,30 EUR -1,28% (18.11.2019, 11:28)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039