Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

215,50 EUR -1,80% (25.06.2021, 17:00)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

215,45 EUR -1,55% (25.06.2021, 16:45)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (25.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen will in der E-Mobilität an die Spitze stürmen - AktienanalyseBei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist die Taktik klar definiert: Der deutsche Autobauer will im Bereich E-Mobilität weltweit eine führende Position einnehmen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf dem Trainingsplan stünden daher Übungen, um den Konzern fit für die ehrgeizigen Ziele zu machen.Der deutsche Autobauer gehöre zu den offiziellen Sponsoren des UEFA-Nationalteam-Fußballs. Deshalb sei bei der derzeit laufenden Europameisterschaft auch Werbung von Volkswagen (VW) zu sehen. Das Unternehmen bewerbe beispielsweise sein vollelektrisches Modell ID.3. Die Marketingoffensive sei Teil der Konzernstrategie und unterfüttere die Ambitionen innerhalb der neuen Firmenvision.Unter dem Motto "Shaping mobility - for generations to come." wolle sich Volkswagen den Herausforderungen stellen, mit denen sich die Branche seit einiger Zeit konfrontiert sehe und auch künftig sehen werde. Ein Beispiel sei die Transformation von klassischen Antriebskonzepten hin zu zunehmend "sauberen" Alternativen. Es gehe somit u.a. darum, die Mobilität von heute und morgen nachhaltiger zu gestalten. Der Autobauer setze in diesem Zusammenhang auf elektrische Antriebe, eine digitale Vernetzung sowie autonomes Fahren. Damit die Taktik aufgehe, müsse jedoch kräftig investiert werden, beispielsweise in die Entwicklung neuer Modelle, was mit großen Kosten verbunden sei. Das sei ein Risiko, berge aber auch Chancen.Positiv würden die Analysten dabei bewerten, dass VW nach anfänglicher Zurückhaltung und Startschwierigkeiten, um im Bereich E-Mobilität Fuß zu fassen, seit einiger Zeit sein Tempo erhöht habe. Zudem könne das Unternehmen mit seinen neuen Produkten offenbar auch bei Verbrauchern und Branchenbeobachtern punkten. So sei z.B. zuletzt der vollelektrische SUV ID.4 zum Welt-Auto des Jahres 2021 gekürt worden. Als ausschlaggebend für das steigende Wohlgefallen sähen die Analysten die Fortschritte hinsichtlich Alltagstauglichkeit und Performance der E-Autos der Wolfsburger. Daran gelte es nun anzuknüpfen. Die Ziele des Konzerns seien ambitioniert. Bis 2028 möchte man fast 70 neue E-Modelle auf den Markt bringen.Der Konzern setze bei seiner Strategie auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der verwendeten Technologien. Beispielsweise arbeite das Unternehmen mit Microsoft zusammen, um mit dieser strategischen Partnerschaft die digitale Transformation zu beschleunigen. Es gehe dabei vor allem darum, Software zu entwickeln, die den künftig wachsenden Anforderungen gerecht werde. Gerade in der IT-Kompetenz sähen die Analysten einen Schlüsselfaktor, um die Mobilität von morgen zu gestalten. Volkswagen habe in dieser Hinsicht zuletzt deutliche Fortschritte erzielt und damit Boden gegenüber der Konkurrenz gutgemacht und diese teilweise hinter sich gelassen.Beim Schlüsselthema "grüne" Batteriezellen würden die beiden Partner gemeinsam eine Vorreiterrolle in Deutschland und Europa einnehmen. Im Rahmen der Zusammenarbeit gehe es derzeit unter anderem darum, die Produktionskapazitäten auszuweiten. Die Fertigung der Zellen am schwedischen Standort solle 2023 starten. Eine zweite Fabrik sei in Salzgitter vorgesehen, in der ab 2025 die Einheitszellen für das Volumensegment produziert werden sollten. Insgesamt plane Volkswagen, bis 2030 gemeinsam mit Partnern sechs Zellfabriken in Europa in Betrieb zu nehmen, um das angepeilte Hochfahren der E-Fahrzeug-Produktion abzusichern.Bei seinen Vorhaben auf dem Gebiet der E-Mobilität würden die Analysten die Größe, die Erfahrungen im Volumenmarkt sowie die umfangreichen Kompetenzen in der Plattform- bzw. Modulstrategie als Vorteile des VW-Konzerns bewerten. Gleichwohl berge die Strategie angesichts des damit verbundenen hohen Investitionsbedarfs auch Risiken. Sollte die Taktik aufgehen, wozu der Konzern nach Einschätzung der Analysten erst einmal alle Voraussetzungen habe, würden sich damit mittel- und längerfristig gute Geschäftsperspektiven bieten. Auf dem aktuellen Kursniveau scheine den Analysten jedoch ein großer Teil der positiven Erwartungen bereits eingepreist zu sein. Einen weiteren Risikofaktor sehen die Analysten der DZ BANK in der derzeit schwierigen Versorgungslage mit Halbleiterchips. (Stand vom 25.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link