WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (26.01.2021/ac/a/d)



VW habe für das Geschäftsjahr 2020 Eckdaten vorgelegt, die deutlich über den Erwartungen gelegen hätten. Das bereinigte EBIT (operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen) habe sich auf rund 10 (Vj.: 19,30; Analystenerwartung: 5,70; Marktkonsens: 5,79) Mrd. Euro beziffert. Der freie Cashflow (Netto-Cashflow) des Automobil-Geschäfts habe sich auf rund 6 (Vj.: 10,84) Mrd. Euro belaufen. Dies impliziere (gemäß den Berechnungen des Analysten) für das Q4/2020 deutliche y/y-Verbesserungen (bereinigtes EBIT: rund 7,6 (Vj.: 4,50) Mrd. Euro; freier Cashflow des Automobil-Geschäfts: rund 4,6 (Vj.: 2,22) Mrd. Euro). Ausschlaggebend hierfür seien Preis- und Mixeffekte, Kostensenkungen sowie ein starkes Finanzdienstleistungsgeschäft gewesen. Das bereinigte Q4-EBIT weise ein Niveau auf, das der VW-Konzern selbst zu "Normalzeiten" nicht erreicht habe. Das leichte Verfehlen der EU-CO2-Vorgabe in 2020 stelle keine Überraschung dar (CEO Diess habe dies bereits in mehreren Zeitungsinterviews vorab angedeutet) und sollte nach Ansicht des Analysten kein Belastungsfaktor für die VW-Vorzugsaktie darstellen.Diermeier habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2020e: 13,35 (alt: 6,92) Euro; EPS 2021e: 20,29 (alt: 19,93) Euro). Unter CEO Diess habe der VW-Konzern nach Erachten des Analysten den automobilen Strukturwandel bisher zum Großteil erfolgreich in Angriff genommen. Von der in 2021 zu erwartenden globalen Konjunkturerholung (Risiken diesbezüglich seien allerdings wegen der Covid-19-Mutationen etwas gestiegen) werde seines Erachtens der VW-Konzern - trotz der Beschaffungsprobleme (elektronische Bauteile) - profitieren können. Die selbstgesteckten Ziele bis 2025 erachte Diermeier für realistisch.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Volkswagen-Vorzugsaktie unverändert mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 169 Euro auf 173 Euro erhöht. (Analyse vom 26.01.2021)