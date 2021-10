Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) habe gestern nach Börseschluss Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Dabei habe der weltweit größte Onlineversandhändler mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von USD 6,12 die Markterwartungen von im Schnitt USD 8,96 verfehlt. Die Umsätze hätten mit USD 110,8 Mrd. nur geringfügig unter den Erwartungen (USD 111,8 Mrd.) gelegen. Während die Umsätze im Onlinegeschäft mit USD 49,94 Mrd. etwas unter den Markterwartungen (USD 51,53 Mrd.) zu liegen gekommen seien, hätten die Umsätze im Cloud-Geschäft (AWS) diese klar übertreffen können (USD 16,11 Mrd. vs. USD 15,40 Mrd.). Für das vierte Quartal rechne Amazon.com mit Umsätzen in der Bandbreite von USD 130 bis 140 Mrd.; der Markt gehe hier aktuell von USD 141,6 Mrd. aus. Der in Aussicht gestellte operative Gewinn in Höhe von USD 3,0 Mrd. habe weit unter den vom Markt erwarteten USD 7,44 Mrd. für das Schlussquartal 2021 gelegen. Mit der Amazon.com-Aktie sei es im nachbörslichen Handel 4,0% nach unten gegangen.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe ebenfalls nach der Schlussglocke Zahlen vorgelegt, und zwar für sein viertes Geschäftsquartal 2020/21. Während der Gewinn je Aktie mit USD 1,24 genau den Markterwartungen entsprochen habe, sei der Umsatz mit USD 83,36 Mrd. etwas unter den Erwartungen von im Schnitt USD 84,69 Mrd. zu liegen gekommen. Während sich die Service-Erlöse (USD 18,28 Mrd. vs. USD 17,57 Mrd.) besser als erwartet entwickelt hätten, verfehlte der Umsatz mit den Produktlinien die Erwartungen (USD 65,08 Mrd. vs. USD 68,72 Mrd.). Hier hätten vor allem das Geschäftsfeld "Wearables, Home & Accessories" (USD 8,79 Mrd. vs. USD 9,28 Mrd.) und das Computersegment (MAC; USD 9,18 Mrd. vs. USD 9,31 Mrd.) enttäuscht, während die Umsätze mit iPads (USD 8,25 Mrd. vs. USD 7,16 Mrd.) die Erwartungen hätten übertreffen können. Mit der Apple-Aktie sei es im nachbörslichen Handel 3,5% nach unten gegangen.



Unter den Nachzüglern bei der Vorlage von Quartalszahlen habe sich gestern auch die Kaffeehauskette Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) gefunden. Während der Umsatz im vierten Geschäftsquartal mit USD 8,15 Mrd. geringfügig unter den Markterwartungen (USD 8,20 Mrd.) gelegen habe, habe man in puncto Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis mit USD 1,0 die Erwartungen von im Schnitt USD 0,99 erfüllen können. Über die nächsten drei Jahre wolle Starbucks in Summe USD 20 Mrd. an die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufe rückführen. Die Starbucks-Aktie habe im nachbörslichen Handel dennoch um 4,2% nachgegeben.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe im abgelaufenen dritten Quartal mit 577.800 PKW und 772.700 Nutzfahrzeigen um ein Viertel weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Wegen der Halbleiter- bzw. Teileknappheit dürfte der Autokonzern heuer in Summe weniger produzieren als noch im Jahr 2020. Bei einer im Jahresvergleich flachen Umsatzentwicklung (EUR 40,1 Mrd. vs. EUR 40,3 Mrd.) habe Daimler in Q3 einen Nettogewinn von EUR 2,573 Mrd. (Q3 2020: EUR 2,158 Mrd.) eingefahren. Analysten hätten hier im Schnitt EUR 2,3 Mrd. erwartet.



Der österreichische Energiekonzern OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) habe mit seinem Q3-Ergebnis die Markterwartungen ebenfalls übertroffen. Die Zahlen seien unter dem Eindruck einer starken Free-Cashflow-Generierung mit Ergebniszuwächsen auf breiter Front über alle Geschäftsfelder hinweggestanden. Das operative Ergebnis habe die Konsensusschätzung um 16% übertroffen. OMV habe eine Veräußerung in Norwegen in Höhe von USD 320 Mio. angekündigt und habe seine Jahresziele für laufende Investitionen und die Produktionsvolumina bestätigt. (29.10.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des belgischen Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) schlossen gestern nach starken Quartalszahlen gut 10% im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-4,5%) habe gestern zwar ein solides Q3-Ergebnis vorlegen können, habe aber unter den anhaltenden Halbleiterengpässen gelitten, welche zu einem Rückgang sowohl bei der Produktion als auch bei den Fahrzeugauslieferungen um jeweils 30% geführt hätten.Die Halbleiterengpässe und gestiegenen Rohstoffkosten hätten auch bei Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) auf das Quartalsergebnis durchgeschlagen. Wegen der Anhebung des Gesamtjahresausblicks und der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen habe die Aktie aber dennoch 8,7% im Plus geschlossen.