Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (09.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Alicia Höfler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Alicia Höfler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Wolfsburger Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen plane bis 2023 zwei Milliarden Euro für Performance-Maßnahmen in die Produktion zu investieren. Damit würden veraltete Werksstrukturen durch effektivere ersetzt werden."Das Tempo der Verbesserungen und die Ergebnisse sind im Ausland mitunter besser", habe der VW-Produktionsvorstand Dr. Andreas Tostmann in einem Interview mit der "Automobilwoche" gesagt. Deswegen solle ein Teil des Geldes in die Automatisierung fließen und ein weiterer zur Verbesserung interner Prozesse eingesetzt werden.Beispielsweise werde in Wolfsburg ein "Supermarkt" der Werklogistik gestaltet, der ermögliche 20 Prozent mehr Waren mit 60 Prozent weniger Autos umzuschlagen. Außerdem würde es zu erheblichen Platzeinsparungen kommen. Insbesondere die hohen Standortkosten könnten durch Produktivitätsfortschritte ausgeglichen werden.Das würde gleichzeitig die ohnehin gute Bilanz des Autobauers verbessern und den Kurs des DAX-Titels weiter nach oben treiben. Momentan lege die Volkswagen-Vorzugsaktie eine Verschnaufpause ein. Die nächste Unterstützung verlaufe bei 171,50 Euro, dem Oktobertief. Gelinge ein Ausbruch nach oben, warte die nächste Hürde in Form des 2019er-Hochs bei 184,24 Euro.VWs Pläne zur Effektivitäts- und CO2-Einsparung könnten sich zu einem echten Wettbewerbsvorteil entwickeln, so Alicia Höfler von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR rechne damit, dass der Markt weiterhin den Swing von VW hin zur Elektromobilität einpreisen werde und sich die Innovationsbereitschaft langfristig auszahlen werde. (Analyse vom 09.12.2019)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:176,52 EUR -0,05% (09.12.2019, 16:20)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:176,38 EUR -0,14% (09.12.2019, 16:35)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039