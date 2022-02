ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.02.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) charttechnisch unter die Lupe.Gestern habe die VW-Aktie sehr fest tendiert. Eine High-Low-Spanne von 24 EUR sei dabei alles andere als alltäglich. In der Konsequenz entstehe ein ganz besonderes Chartmuster, denn die gestrige Tageskerze umschließe alle anderen Tageskerzen seit dem 21. Januar. Dieses "bullish engulfing" rücke die wichtige Widerstandszone bei 186/190 EUR im Wochenchart wieder in den Mittelpunkt. Auf diesem Niveau würden verschiedene Hoch- und Tiefpunkte mit einem Fibonacci-Level (186,18 EUR) sowie dem Korrekturtrend seit Juni 2021 (akt. bei 189,38 EUR) zusammenfallen. Gelinge der Ausbruch nach Norden, helle sich das Chartbild des Autotitels deutlich auf. Insbesondere gewinne dann das Szenario eines möglichen Doppelbodens an Konturen. Übergeordnet könne die Kursentwicklung seit dem Frühjahr 2021 zudem als Korrekturflagge interpretiert werden. Im Erfolgsfall lägen also eine ganze Reihe von Faktoren vor, welche steigende VW-Notierungen nahelegen würden. Das Anschlusspotenzial aus dem Doppelboden lasse sich auf rund 27 EUR taxieren, während die diskutierte Flaggenkonsolidierung sogar einen Anlauf auf die Hochs des letzten Jahres bei rund 250 EUR nahelege. Als enge Absicherung biete sich im Ausbruchsfall das Hoch vom Dezember 2019 bei 187,74 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:188,56 EUR +0,08% (23.02.2022, 08:42)XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:188,70 EUR +7,84% (22.02.2022, 17:35)