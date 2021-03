VW passe sehr gut in unsere seit Jahresbeginn gestartete "Back-to-Value-Strategie" des "Aktionärs". Liefere das Management weiterhin ab, sehen er bis zum Jahr 2025 ein Kurspotenzial von bis zu 770 Euro, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Aus dem grauen, hässlichen Entlein VW-Aktie sei ein Schwan geworden - und er fliege und fliege und fliege. Die Wahrnehmung von Volkswagen habe sich um 180 Grad gedreht. Gestern noch alter, vom Diesel-Skandal gebeutelter Auto-Dino und plötzlich ein moderner Elektroautobauer, der sogar bald größer als Tesla seu. Einen großen Aha-Effekt - selbst in den USA - habe UBS jüngst mit der Entdeckung ausgelöst, dass VW die Umwandlung in einen reinen Elektroauto-Konzern schaffe, ohne einen Gewinneinbruch hinzunehmen. Im Gegenteil, dank der Erfolge der neuen E-AUDIs, E-Skodas und E-Porsches, steige sogar die Marge.Noch kurioser als die Erkenntnis, dass Volkswagen Tesla beim Absatz von Elektroautos überhole, sei die Tatsache, dass der US-Autobauer mit 530 Mrd. Euro eine vier (!) mal so hohe Marktkapitalisierung aufweise. Perspektive: Wenn man für den größten Elektroautobauer der Welt im Jahr 2025 ein KGV von 21 ansetzen würde (Tesla KGV heute 150), ergebe sich für die Volkswagen-Aktie sogar ein theoretisches Kursziel von 770 Euro.Während Daimler und BMW nicht die kritische Größe hätten, um eine neue, reine E-Autoplattform aufzubauen, lohne sich für VW die MEB-Plattform. Neben den Stückzahlen der Elektroautos habe der Volkswagen-Konzern auch dank 10 Mio. klassischer Autos pro Jahr Mengeneffekte beim Einkauf von Sitzen oder Scheibenwischern. Analysten würden nach einem Tearddown klarstellen: Der ID.3 sei bereits jetzt günstiger herzustellen als das ebenfalls spartanische Tesla Model 3.Die Volkswagen-Aktie sei jahrelang links liegen gelassen worden und habe dabei nicht nur eine enorme Unterbewertung, sondern auch technische "Kraft" aufgebaut. Der starke Ausbruch und das klare Signal seien ein Hinweis, auf eine längere Aufwärtsbewegung.Kunden würden für Rasenmäher mittlerweile gerne statt 50 Euro 120 Euro bezahlen, da eine neue Technologie - der Batterieantrieb - für Vorteile sorge. Auch im Autosektor sei eine Erhöhung der Durchschnittspreise dank Elektroantrieb zu erwarten - bei gleichzeitig geringeren Herstellungskosten für VW ab 2025 als für einen vergleichbaren Verbrenner. In den Jahren bis 2030 werde es viel dramatischere Entwicklungssprünge bei der Batterie-, Chiptechnologie oder Software geben als in den Jahrzehnten davor - was Kunden verstärkt zum Neuwagenkauf anregen werde.Der jüngste Power Day habe gezeigt, dass VW wenig Probleme habe, den enormen Bedarf an Zellen zu decken. Durch den relativ späten Einstieg in die Elektromobilität sei man nicht gezwungen, auf herkömmliche Laptop-Technologie (Rundzellen) zu setzen, sondern könne direkt Gigafactories mit der neuen, besseren prismatischen Technologie aufbauen. Ziel: Weitere Kostensenkung von 50%. Zudem sei davon auszugehen, dass VW im Bereich Festkörperbatterie weiter vorangegangen sei als z.B. Tesla. VW sei offen und unabhängig, sich die jeweils besten Zelllieferanten und -technologien auszuwählen.Das aktuelle KGV liege bei 9, das von Tesla bei über 100. Selbst wenn man das gesamte klassische Autogeschäft mit 0 Euro bewerte, wäre alleine das neue Elektroauto-Geschäft im Vergleich zu Nio, Xpeng oder Tesla extrem unterbewertet. Das 2025er-KGV für Volkswagen liege laut Bloomberg bei 6 - das Jahr, in dem VW voraussichtlich der Mengen-, Kosten- und Qualitätsführer im Wachstumsmarkt Elektromobilität sein werde. Kritiker würden sagen: VW könne noch kein Ladenetz oder eine Batteriestrategie vorweisen - doch genau diese Punkte seien jetzt adressiert worden und würden gelöst. Größte Herausforderung: Die Software.Hier müsse VW nachbessern. Aber auch das werde gelingen. VW-Chefs Heribert Diess habe jüngst mit dem VW-Software-Chef Dirk Hilgenberg gesprochen. Tesla sei bei Software noch "deutlich" voraus, aber man nun beginne, seine Vorteile auszuspielen: VW könne mit zehn Millionen Autos Daten sammeln, Tesla nur mit einem Bruchteil. Entscheidend: In fünf Jahren werde die Plattform Artemis erwartet, mit der man mit Tesla laut Diess "gleichziehen und bei manchen Aspekten sogar bei den Software-Skills überholen" wolle. Bis 2030 plane man, die "Benchmark" für ein Software-System im Autosektor zu werden. VW investiere dafür in den nächsten Jahren rund 27 Mrd. Euro in die Digitalisierung. Die IT-Mannschaft werde auf 10.000 Mitarbeiter ausgebaut - ein VW-Insider habe dem "Aktionär" gesagt, dass besonders die "Software-Truppen" in Asien bereits gute Arbeit machen würden.Die VW-Aktie habe positives Momentum aufgenommen und seit Jahresbeginn andere Elektroautohersteller hinter sich gelassen. Fast alle Analysten seien auch von der operativen Entwicklung positiv überrascht worden und würden Stück für Stück die Kursziele anheben. Aus börsenpsychologischer Sicht bestehe noch viel Potential, bis die VW-Aktie eines Tages überschätzt und überkauft sei.Ein Beispiel aus einem Analysten-Roundtable habe mir gezeigt, dass gerade europäische Journalisten immer noch skeptisch für VW seien und sich gezielt auf die Problembereiche oder die Vergangenheit konzentrieren würden, statt die Chancen und die Zukunft zu sehen. Diese würden im Laufe der nächsten Jahre parallel mit den zahlreichen Fortschritten bei Volkswagen durch das größte Elektroauto- und Digitalisierungs-Investitions-Programm der Welt ihre Meinung ändern.