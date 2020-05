Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

126,48 EUR -1,54% (12.05.2020, 11:18)



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

126,44 EUR -0,68% (12.05.2020, 11:03)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (12.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe die Verkäufe der VW-Kernmarke auch im April deutlich gedrückt - auf dem Heimatmarkt um gut zwei Drittel. Was mache die Aktie aus den Zahlen? Das Papier von Volkswagen habe sich von den Tiefs deutlich erholt und den Widerstand bei 125 Euro hinter sich gelassen."Gegenüber dem Vorjahr haben wir 67 Prozent Volumen in Deutschland verloren", habe VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann gesagt. Damit sei man noch "in einer fast exklusiv guten Lage" - in manchen anderen Ländern sei das Minus erheblich größer ausgefallen.Insgesamt seien die europäischen Auslieferungen der Volkswagen Hauptmarke im Vergleich zum April 2019 um 83 Prozent gesunken. In Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien habe es nahezu gar keine Verkäufe mehr gegeben, dort seien 99 Prozent des Absatzes weggebrochen. In China stabilisiere sich die Lage dagegen weiter.Stackmann habe im Rückblick auf den abgelaufenen Monat von einem "Totalausfall" der Nachfrage durch die Pandemie-Folgen gesprochen. "So etwas habe ich noch nie gesehen." Der US-Markt komme bisher noch relativ glimpflich davon, dort habe das Minus 35 Prozent betragen. Mit Verzögerung schlage die Krise nun auf Südamerika durch, in Brasilien habe die VW-Kernmarke zuletzt etwa 80 Prozent weniger Autos verkauft.China erhole sich zunehmend: Im April hätten die Verkäufe Stackmann zufolge noch um 2,5 Prozent im Minus gelegen, der Gesamtmarkt um 7 Prozent. "Das zeigt, dass China fast wieder auf Vorkrisenniveau läuft." China sei für Volkswagen enorm wichtig. Fast jedes vierte Auto verkaufe der VW-Konzern im Reich der Mitte.Die stockende Produktion wegen unterbrochener Lieferketten und die Verunsicherung der Kunden hätten die Autoindustrie schon im Februar und März getroffen. Die Auslieferungen des gesamten VW-Konzerns seien im ersten Quartal um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Auch der Umsatz und das Betriebsergebnis seien spürbar abgesackt.Zur Diskussion über umstrittene Auto-Kaufprämien habe Stackmann gesagt: "Wir hoffen, dass es vom Staat einen starken Impuls für die gesamte Wirtschaft gibt." VW setze nun eigene Anreize. "Doch es wird nicht ohne ein breit angelegtes Konjunkturpaket gehen - und zwar für die gesamte Wirtschaft, nicht nur für die Automobilindustrie." Den Zeitplan einer Entscheidung bis Anfang Juni begrüße man sehr. Die Grundfrage sei: "Wie läuft eine Volkswirtschaft wieder an?" Die Autobranche habe eine wichtige Funktion.Neben der Markterholung gebe es für Volkswagen auch weitere positive Aspekte: Am Marktstart für das neue E-Auto ID.3 im Sommer halte der Automobil-Hersteller fest. Hier habe es zuletzt immer wieder Verzögerungen wegen Software-Problemen gegeben. "Wir entwickeln mit Hochdruck das Thema weiter. Das Fahrzeug ist weitgehend fertig." Von Mitte Juni an seien in Deutschland verbindliche Bestellungen möglich.Darüber hinaus werde bereits der ID.4 produziert. Und Volkswagen habe auch bekannt gegeben, noch mehr Geld in die Batterieproduktion in Salzgitter zu stecken. Die Richtung stimme: Bereits mit den Q1-Zahlen habe VW seine Ausnahmestellung unter Beweis gestellt. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Auto steige aufgrund des höheren SUV-Anteil und die Effizienzprogramme würden ihre Wirkung entfalten.Die VW-Aktie habe in den letzten Wochen weiter Boden gut gemacht. Der Widerstand bei 125 Euro sei geknackt worden. Das nächste Etappenziel lautet 135 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link