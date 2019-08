Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Stammaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen St.-Aktienanalyse von Jochen Kauper vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Stammaktie (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Symbol: VLKAF) unter die Lupe.Der Autobauer wolle sich nach dem Dieselskandal mit einem reduzierten VW-Logo künftig authentischer und umweltfreundlicher präsentieren.VW wolle mit jährlich einer Million verkaufter elektrischer Autos bis 2025 zum Weltmarktführer in der E-Mobilität aufsteigen. Ehrgeizige Ziele, keine Frage. Allerdings treibe kein anderer Autobauer den Umbau von den lukrativen Verbrennungsmotoren hin zur Elektromobilität so konsequent voran wie Volkswagen.Der Markenauftritt jedenfalls sei dafür komplett überarbeitet worden. "Damit wollen wir uns die Anerkennung der Gesellschaft wieder verdienen."Das Logo werde erstmals seit 2012 angepasst: Ohne den bisherigen 3D-Effekt, dafür mit einem unten nicht angebunden "W" soll es leichter wirken.In der Tradition von Käfer und Golf solle darüber hinaus der vollelektrische ID.3 zum neuen Gesicht von VW werden. Das E-Auto sei am Donnerstag erstmals ohne Camouflage gezeigt worden. Dank der E-Technologie solle der Wagen bei den Außenmaßen eines Golf im Innenraum so viel Platz bieten wie ein Passat.Für die Öffentlichkeit würden Logo und ID.3 erstmals zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) ab dem 10. September in Frankfurt zu sehen sein. Parallel dazu werde auch das Logo auf dem Hochhaus der VW-Zentrale in Wolfsburg ausgetauscht.Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe VW auf dem richtigen Weg: "Die Elektroauto-Strategie von Diess ist nach meiner Meinung völlig richtig. Das Risiko sich zu verzetteln mit allem möglichen Ideen und unverkaufbaren Plug-In Hybriden ist größer als das Risiko, dass die elektrisch angetriebenen Autos nicht klappen", sage Dudenhöffer gegenüber DER AKTIONÄR.Dennoch: "In Summe werden das zweite Halbjahr und die Monate darüber hinaus anstrengender. Umso wichtiger ist es die Effizienz rund um Wolfsburg zu steigern", ergänze Dudenhöffer.Es bleibt dabei: Am Freitag könne der Autotitel seine Erholungsbewegung der letzten Tage fortsetzten. Sobald das Papier die wichtige 200-Tage-Linie bei 147,60 Euro überwinde, entstehe ein neues Kaufsignal. Solange sollten Anleger noch abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Stammaktie: