Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Aktie sei in den letzten Tagen deutlich unter Druck gestanden. Und das, obwohl sich der Gesamtmarkt stabil präsentiert habe. Als Grund würden Experten einmal mehr die Chip-knappheit anführen. Wegen des Mangels an Halbleiter-Bauteilen solle die Produktion im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg nach der Sommerpause nur eingeschränkt anlaufen.Wie ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag mitgeteilt habe, solle auf allen Fertigungslinien in der kommenden Woche nur in einer Schicht produziert werden. Es werde Kurzarbeit beantragt. Wie viele Beschäftigte davon betroffen seien, habe der Sprecher zunächst nicht sagen können.Grund für den Arbeitsausfall sei die anhaltend eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern. Infolge der Corona-Krise habe das Unternehmen das Produktionsprogramm schon mehrmals anpassen müssen. Die Halbleiter-Bauteile würden in zahlreichen Elektroniksystemen stecken. Die Nachfrage aus der Autoindustrie sei jahrelang gestiegen, sei dann aber in der Corona-Krise zunächst eingebrochen. Die Chipproduzenten hätten neue Abnehmer gefunden, etwa aus der IT, Unterhaltungselektronik oder Medizintechnik.Die Volkswagen-Aktie habe zuletzt deutlich an Schwung verloren. Sie notiere rund 20% unter dem Juli-Hoch (241 Euro) und exakt an der wichtigen 200-Tage-Linie, die bei 192,09 Euro verlaufe. Tauche das Papier darunter ab, verlaufe bei 187 Euro noch ein starker horizontaler Widerstand. Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau eine Spekulationen auf einen Rebound wagen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)