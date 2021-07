Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

207,15 EUR +0,73% (21.07.2021, 12:28)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

207,15 EUR +1,69% (21.07.2021, 12:14)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten. (21.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nachdem es beim Papier des Wolfsburger Autokonzerns bereits letzte Woche nicht sonderlich gut gelaufen sei, stehe auch diese Handelswoche unter negativen Vorzeichen. Jetzt komme auch noch der verhaltende Ausblick des Konkurrenten Daimler hinzu. So könnte es jetzt für den Titel weitergehen.Nach der rasanten Aufwärtsrally zwischen Januar und März sei der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Zwischen der 200-Euro-Marke und dem Mehrjahreshoch bei 252,20 Euro spanne die VW-Aktie dabei seinen Seitwärtskanal auf. Erst vor rund zwei Wochen habe sie die untere Range-Kante erfolgreich getestet. Der darauffolgende Rebound-Versuch sei aber wenige Tage danach an der 50-Tage-Linie bei 220 Euro gescheitert.Seit letzter Woche habe die VW-Aktie dann erneut zurückgsetzt und stehe nun wieder an der 200-Euro-Marke. Zudem komme erschwerend dazu, dass die morgige Dividendenausschüttung auf den Kurs drücken werde. Könne sich das Papier aber dennoch über der Unterstützung halten, wäre dies aus charttechnischer Sicht ein gutes Zeichen. Ein weiterer Rebound bis an den GD50 wäre dann wahrscheinlich. Bei Kursen darüber werde die obere Range-Kante in Angriff genommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: