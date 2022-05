Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Volkswagen-Konzern wolle die geplante Expansion in den USA vorwiegend mit der Ausweitung der Produktion für Elektroautos untermauern. Zunächst solle die Produktion im bestehenden US-Werk in Chattanooga in etwa verdoppelt werden, habe VW-Chef Herbert Diess am Mittwoch im Rahmen der Vorlage der Zahlen für das ersten Quartal gesagt.Die Wolfsburger würden die Fabrik in dem US-Bundesstaat Tennessee bislang mit geringer Last bei 150.000 bis 200.000 Autos Kapazität jährlich, sozusagen als "halbe Fabrik" fahren, wie Diess es in einer Pressekonferenz formuliert habe. Für das Hochfahren des Werks sei eine Erweiterung der Lackieranlage und etwa im Karosseriebau nötig."Klar reicht der Ausbau der Kapazität in Chattanooga allein nicht, um dem Ziel von zehn Prozent Marktanteil auch nur nahezukommen", so der Manager. "Daher denken wir sicherlich auch über zusätzliche Kapazitäten nach, aber das ist noch nicht entschieden, ob das in den Vereinigten Staaten oder in Mexiko sein wird - höchstwahrscheinlich in den USA.""Der Fokus wird klar auf Elektroautos liegen - das sehen wir als historische Chance, um Marktanteile in den Vereinigten Staaten zu gewinnen", so Diess. Der VW-Chef habe sich bereits länger zum Ziel gesetzt, nach dem Dieseldebakel mit den illegal geschönten Abgaswerten in dem wichtigen nordamerikanischen Absatzmarkt wieder anzugreifen. Zuletzt sei vor allem mit mittelgroßen Stadtgeländewagen (SUV) wie dem Atlas und dem Tiguan in den USA die Rückkehr in operativ schwarze Zahlen gelungen. In diesem Jahr starte vor Ort die Produktion des vollelektrischen ID.4.Die Aktie von Volkswagen habe zuletzt etwas zulegen können. Am frühen Vormittag notiere das Papier bei 152,78 Euro. Wichtig wäre nun, dass das Papier die 38-Tage-Linie überwinden könne. Dies wäre ein erstes positives Signal. Die nächste wichtige Hürde warte dann im Bereich von 160 Euro. (Analyse vom 05.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: