Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

215,55 EUR -1,69% (13.07.2021, 18:33)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

215,25 EUR -1,33% (13.07.2021, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (13.07.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und erhöht das Kursziel von 250 auf 260 Euro.Der Wolfsburger Autokonzern habe heute im Rahmen einer aufwändigen Marketing-Veranstaltung die New-Auto-Strategie bis zum Jahr 2030 vorgestellt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hierbei sei erneut unterstrichen worden wie stark VW auf die Elektrokarte und dabei auch auf eine Vereinheitlichung setze. Die Mechatronics-Plattform SSP verspreche starkes Kostensenkungspotenzial ab dem Jahr 2026. Die Erhöhung der Zielspanne für die operative Umsatzrendite klinge gut, allerdings habe die Vergangenheit oft genug gezeigt, dass durch externe (Corona-Krise) oder interne (Diesel-Skandal) Ereignisse, aber auch durch bloße Marktschwächen Ziele allzu oft Makulatur würden. Es erstaune auch, dass nach Jahren des Klagens über schmale EV-Margen plötzlich Traum-Renditen vor der Tür stehen sollten. Der Konzern habe zuletzt jedoch mit einem operativen Halbjahresergebnis von ca. 11 Mrd. überzeugt, das auf ein neues operatives Rekordergebnis in 2021 von mehr als 18 Mrd. Euro hoffen lasse.Mit einer Rückkehr zum weltweiten Absatzniveau des Jahres 2019 (11 Mio. Autos) rechne Schwope aber erst wieder im Jahr 2022. Für das laufende Jahr 2021 kalkuliere er mit einem Gesamtabsatzvolumen des Volkswagen-Konzerns in einer Spanne von 10 bis 10,5 Mio. Fahrzeugen.Volkswagen sei bei der Elektromobilität weiter als die meisten Mitbewerber. Auch wenn die Elektroauto-Auslieferungszahlen (BEV) im letzten Jahr mit lediglich 231.600 enttäuscht hätten, sollte der Volkswagen-Konzern die Verkaufszahlen der Elektrofahrzeuge dieses Jahr mehr als verdoppeln können. Schwope rechne bei batterie-elektrischen Fahrzeugen in diesem Jahr mit Auslieferungen in einer Spanne von rund 500.000 bis 700.000 Einheiten. Im Jahr 2022 könnte der Volkswagen-Konzern bei den BEV-Auslieferungszahlen dann auf Augenhöhe mit Tesla liegen. Bei der ersten Disruptionsstufe der Automobilindustrie, der Elektromobilität, sei Volkswagen weit vorne mit dabei. Bei der zweiten Disruptionsstufe, dem Autonomen Fahren, dürfte sich das mit Blick auf die Tech-Konzerne deutlich schwieriger gestalten.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie und hebt das Kursziel von 250 auf 260 Euro an. (Analyse vom 13.07.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Volkswagen AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: