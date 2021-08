Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

198,96 EUR -0,12% (25.08.2021, 11:45)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

198,82 EUR +0,03% (25.08.2021, 11:32)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (25.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Das Kaufinteresse für Autos sei wieder deutlich gestiegen, berichte die BP-Tochter Aral. 40 Prozent aller Befragten hätten demnach beabsichtigt, in den kommenden 18 Monaten ein Fahrzeug zu kaufen. Einen höheren Wert habe es in der seit 2003 laufenden Befragung nur im Jahr 2017 gegeben. Jeder vierte der Interessenten wolle demnach einen Gebrauchtwagen erwerben und die übrigen 75 Prozent Neu- oder Jahreswagen. Bei der Markenbeliebtheit hätten VW und Audi knapp vor BMW gelegen.Die privaten Neuwagenkäufer in Deutschland würden dabei zunehmend das Interesse an Autos mit Verbrennungsmotoren verlieren. Unter den Teilnehmern der jüngsten Aral-Studie hätten 15 Prozent ein reines Elektroauto und 27 Prozent ein Hybridmodell als nächsten Wagen erwerben wollen, wie die größte deutsche Tankstellenkette am Mittwoch berichtet habe. Im Vergleich zur Vorgängerstudie aus dem Jahr 2019 sei das ein Zuwachs von 18 Prozentpunkten, mit dem die alternativen Antriebe mit den klassischen Verbrennern nahezu gleichziehen würden.Starke Einbußen habe es bei den Benzinern gegeben, die noch vor zwei Jahren bei 55 Prozent der Kaufinteressenten die erste Wahl gewesen seien und nun auf 32 Prozent zurückgefallen seien. Leicht erholt hätten sich Diesel mit einer Zustimmung von 16 Prozent nach 12 Prozent im Jahr 2019 gezeigt.Derzeit habe VW allerdings mit Lieferengpässen bei Halbleitern zu kämpfen. Aufgrund des Mangels an Halbleiter-Bauteilen laufe die Produktion im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg nur eingeschränkt. Wie ein Sprecher des Unternehmens am vergangenen Donnerstag mitgeteilt habe, sei Kurzarbeit beantragt worden.Die Volkswagen-Aktie habe zuletzt deutlich an Schwung verloren. Das Papier notiere gut 20 Prozent unter dem Jahreshoch (252,20 Euro). Zuletzt habe der Titel die wichtige 200-Tage-Linie verteidigen können - ein gutes Zeichen.Anleger bleiben bei der Volkswagen-Vorzugsaktie an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)