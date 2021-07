XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

210,35 EUR -2,19% (15.07.2021)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten. (16.07.2021/ac/a/d)



Die Volkswagen-Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) befindet sich einem Hoch bei 252,20 EUR vom 18. März 2021 in einer Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie am 13. Mai 2021 auf ein Tief bei 198,88 EUR zurückgefallen. Dieses Tief habe sie am 08. Juli 2021 erfolgreich getestet. Danach sei es zu einem starken Aufwärtsimpuls auf 220,30 EUR und dem Bruch des Abwärtstrends seit 02. Juni gekommen. Seit diesem Hoch befinde sich der Wert in einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Dieser Trend verlaufe heute bei 205,82 EUR.AusblickDie Volkswagen-Aktie könne kurzfristig noch bis 206,35-205,82 EUR abfallen. Dort könnte sie zu einer neuen Rally ansetzen. Diese könnte zu Gewinnen bis an den Abwärtstrend seit März 2021 führen. Dieser Trend liege aktuell bei 241,42 EUR. Sollte der Wert allerdings unter 205,82 EUR abfallen, dann könnte es zu einem Rücksetzer bis 205,82 EUR oder sogar bis 192,46-171,68 EUR kommen. (Analyse vom 16.07.2021)