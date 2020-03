Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Automarkt in China bleibe auch in den ersten Märzwochen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Nachdem die durchschnittlichen Tagesverkäufe in der ersten Märzwoche rund die Hälfte unter den Vorjahreswerten gelegen hätten, habe auch in der zweiten Märzwoche ein Minus von 44 Prozent zu Buche gesagt, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) mitgeteilt habe.Es sehe zumindest nach einer langsamen Stabilisierung der Wirtschaft in China aus - dass nicht sofort alles wieder auf Hochtouren laufe, sollte jedem klar sein.Im Vergleich zu den Zahlen im Januar und Februar sehe es für die Monat März deutlich besser aus. Auch wenn ein Minus von 44 Prozent noch immer dramatisch klinge.In China sei durch die die Holzhammer-Methode oder durch ein beherztes Eingreifen der Staatsregierung - wie immer man das auch bezeichnen möge, die Produktion wieder hochgefahren worden. Dadurch werde der Wachstumspfad schneller erreicht als in USA oder Europa. "Aber auch dort wird nur mit Wasser gekocht. Es gibt nicht "den" Schalter, der nach dem Einbruch über Nacht das Sozialprodukt wieder in die Ausgangslage bringt", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Angenommen, die Corona-Krise sei in zwei bis drei Monaten vom Tisch. Das dürfte zehn Prozent Absatzeinbußen für die Autobauer im Jahr 2020 bedeuten, heiße also 70 Millionen statt 80 Millionen Pkw-Verkäufe."In fünf Jahren, wäre das Niveau von 2019 wieder erreichbar", so Dudenhöffer.Da helfe es auch nicht, dass VW gute Zahlen 2019 vorgelegt habe, die Elektromobilität so beherzt wie kein anderer europäischer Autohersteller angehe und BMW-Chef Oliver Zipse die Elektro-Strategie von BMW deutlich energischer als sein Vorgänger angehe. BMW i4 und iNext kämen zwar erst 2021, aber die Richtung stimme zumindest. Sowohl VW als auch Daimler hätten die Produktion in vielen Werken in Europa gestoppt und BMW den Ausblick für 2020 gesenkt.Für Anleger mit einem langem Atem ist und bleibt die Marschroute: Erste kleine Positionen sind auf dem aktuellen Niveau vertretbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Favorit bleibe VW. (Analyse vom 19.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: