Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

202,30 EUR +2,82% (16.03.2021, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

203,45 EUR +4,45% (16.03.2021, 09:18)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (16.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem der Volkswagen Konzern bereits im Februar (in Summe sehr erfreuliche) vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 habe präsentieren können, habe bei der Bilanzpräsentation heute Früh insbesondere der Ausblick auf 2021 im Fokus des Interesses gestanden. Und der wirke auf den ersten Blick optimistisch und ambitioniert.Grundstein des heute Früh verkündeten optimistischen Ausblicks auf 2021 sei das gute Abschneiden im Krisenjahr 2020. Deshalb habe Konzernchef Herbert Diess bei der Präsentation der Bilanz für das abgelaufene Jahr den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt. Demnach peile Volkswagen eine operative Rendite am oberen Ende der prognostizierten Spanne zwischen 5,0% und 6,5% an. Für die Folgejahre strebe der weltweit zweitgrößte Autokonzern das Ziel an, schnellstmöglich wieder eine Rendite zwischen sieben und acht Prozent zu erzielen.Zugleich wolle Volkswagen den Wandel zu einem Mobilitätsdienstleister, der auch selbstfahrende Fahrzeuge im Angebot habe, beschleunigen. Die Mobilitätsdienste aller Konzernmarken sollten künftig auf weitgehendeinheitlichen technischen Grundlagen basieren. Die Strategie gleicher Plattformen und Bauteile, die der Konzern zunächst bei Autos mit Verbrennungsmotoren und dann für E-Autos eingesetzt habe, solle nun auf Software und Batterietechnologie ausweitet werden. Dadurch sollten Größenvorteile von Europas größtem Autobauer besser genutzt und weitere Kosteneinsparungen zwischen den Marken möglich werden.Vergangenes Jahr sei die Rendite vor Zinsen und Steuern auf den Umsatz bezogen wegen der Corona-Krise auf 4,8% eingebrochen. Der operative Gewinn des Konzerns sei 2020 um 43% auf EUR 9,7 Mrd. geschrumpft .In diesem Jahr wolle der Konzern zudem eine Million elektrifizierte Fahrzeuge ausliefern. Vergangenes Jahr habe der Konzern bei reinen Elektrofahrzeugen mehr als eine Verdreifachung auf knapp 232.000 Stück gemeldet, bei Plug-in-Hybriden einen Anstieg um 175% auf über 190.000 Exemplare. Einen festen Zeitpunkt für das Ende des Verbrennungsmotors lehne VW aber weiter ab.Die letzte Empfehlung zur Vorzugsaktie von Volkswagen lautete "kaufen", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 16.03.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: