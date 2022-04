Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

152,40 EUR +0,37% (14.04.2022, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

151,20 EUR +0,07% (13.04.2022)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (14.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe die Auto-Industrie auf schwierige Zeiten zusteuern. Der Auto-Experte erwarte 2022 einen Rückgang der weltweiten Fahrzeugverkäufe. Dementsprechend vorsichtig bleibe Jefferies bei der Einschätzung der VW-Aktie.Analyst Philippe Houchois von Jefferies habe die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen vor der Berichtssaison der europäischen Automobilhersteller auf "underperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Diese sollten im ersten Quartal relativ solide abgeschnitten haben und das untere Ende ihrer Unternehmensziele erreichen, so Houchois in einer Branchenstudie. Der Auftragseingang dürfte die Resultate weiterhin gestützt haben und die Lieferkettenprobleme sollten sich im zweiten Halbjahr entspannen. Angesichts struktureller Herausforderungen und fehlender zyklischer Unterstützung durch die Gewinnentwicklung oder Bilanzsanierungen blicke der Experte weiterhin vorsichtig auf die Branche.Auch Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sei für die Auto-Industrie skeptisch. "Mit den steigenden Preisen, steigenden Zinsen und der weltweiten Inflation werden die Autoverkäufe in USA und Europa in 2022 rückläufig sein. China hat ein Angebotsproblem, USA und Europa ein gemixtes Angebots- und Nachfrageproblem. Der Weltautomarkt dürfte 2022 unter das Niveau des ersten Corona-Jahrs 2020 fallen. Damit ist offen, ob man es 2022 wie 2021 bei den Autobauern schafft durch weitere Preissteigerungen mit weniger Verkäufen die Gewinne nach oben zu schieben. Ich gehe nicht davon aus, dass dies 2022 der Fall sein wird", habe Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Die Elektro-Strategie von VW stimme. Der Börsengang der Tochter-Porsche werde stille Reserven freisetzen und die Notierung antreiben. Jedoch würden die Pläne in der aktuellen Situation wenig nützen. Die Börse werde durch die weitere Verschärfung des Ukraine-Konflikts bestimmt, sowie der aktuellen erneuten Verschärfung der Lieferkettenproblematik. Auch die Volkswagen-Aktie könne sich davon nicht lösen. Im Bereich zwischen 140 Euro und 145 Euro ist das Papier jedoch eine Spekulation wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: