Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

161,40 EUR -2,18% (02.03.2022, 10:59)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

160,80 EUR -2,24% (02.03.2022, 10:44)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (02.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Volkswagen-Konzern stehe weiterhin vor vielfältigen Herausforderungen. Der Lieferengpass werde durch den Ukraine-Konflikt weiter verschärft, die Übernahme von Europcar ziehe sich und Porsche müsse wahrscheinlich die Produktion in Leipzig unterbrechen. J.P. Morgan sehe dennoch weiteres Potenzial.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Vorzugsaktien des Autobauers Volkswagen (VW) anlässlich des geplanten Börsengangs der Porsche AG auf "overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Markt brauche mehr Informationen, um den Sportwagenbauer angemessen zu bewerten, habe Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Da das aktuelle Marktumfeld auf den übrigen Konzernmarken laste, rechne er frühestens 2023 mit dem Porsche AG-Börsengang.Die Übernahme des Autovermieters Europcar durch ein Konsortium um den Volkswagen Konzern ziehe sich auch weiter in die Länge. Europcar habe sich bereit erklärt, die Übernahmefrist bis Ende Juni zu verlängern, habe das Bieterkonsortium um VW am Dienstagabend in Wolfsburg, London und Amsterdam mitgeteilt. Zuletzt sei die Frist bis Ende März gelaufen. Volkswagen und die Partner, der niederländische Mobilitätsanbieter Pon und der Londoner Vermögensverwalter Attestor, möchten das Geschäft nun im zweiten Quartal abschließen. Das Konsortium mache weiter gute Fortschritte, die Gespräche mit der Europäischen Kommission liefen. Dem Vernehmen nach handele es sich um verfahrenstechnische Verzögerungen.Die französische Finanzmarktaufsicht habe das Geschäft im November bereits durchgewunken, geeinigt hätten sich die beteiligen Firmen bereits im vergangenen Juli. Die Transaktion sei rund 2,5 Milliarden Euro schwer. Volkswagen-Chef Herbert Diess wolle den geplanten Rückkauf von Europcar nutzen, um die französische Firma vom reinen Autovermieter zum Service-Netzwerk für die eigenen Angebote und zum Rundum-Mobilitätsdienstleister umzubauen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link