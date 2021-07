Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

212,85 EUR +1,00% (22.07.2021, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

212,20 EUR +1,00% (22.07.2021, 11:37)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten. (22.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Führung des Wolfsburger Autokonzerns stelle sich bei der Online-Hauptversammlung am Donnerstag (ab 10:00 Uhr) den Aktionären. Einige Aktionäre hätten kritische Fragen eingereicht - etwa zur "Dieselgate"-Entschädigung von Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und weiteren Managern, zum neuen Vergütungssystem für die Vorstände oder zur Klimastrategie des größten europäischen Autoherstellers.Ein Schwerpunkt des Interesses dürfte auf dem außergerichtlichen Deal über Schadenersatz im Abgasskandal mit ehemaligen Top-Entscheidern liegen. VW habe im Juni mit Anwälten und Versicherern vereinbart, dass etwa Winterkorn 11,2 Mio. Euro zahle. So solle ein Teil der Mitverantwortung für die Affäre um gefälschte Abgaswerte abgegolten werden. Der Batzen der Gesamtsumme von 288 Mio. Euro - sie enthalte auch Ansprüche an Ex-AUDI-Chef Rupert Stadler, den früheren Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und den AUDI-Manager Stefan Knirsch - stamme aber von spezialisierten Haftpflichtversicherungen.Die VW-Eigentümer müssten dem mehrheitlich zustimmen. Einige würden die Vereinbarung bemängeln. So meine der Experte für gute Unternehmensführung der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS, Hendrik Schmidt, man werde die Haftungsvergleiche "ausdrücklich nicht unterstützen. In beiden Fällen verzichten die Herren Winterkorn und Stadler auf Vergütungszusagen für Zeiten nach ihrem jeweiligen Ausscheiden aus dem VW-Konzern. Es wird also de facto auf etwas verzichtet, was nicht verdient wurde".Gegenwind dürfte es auch beim Thema Klimaschutz geben. VW wolle bis spätestens 2050 bilanziell CO2-neutral sein, der Konzern schärfte einige Ziele auf dem Weg dorthin nach. Die Umweltorganisation BUND lobe den schrittweisen Ausstieg aus dem Verbrenner, moniere jedoch, dass die Wolfsburger an diesem gleichzeitig noch Jahre festhalten würden. Es würden nach wie vor "zu viele zu große, zu schwere und übermotorisierte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkauft".Zuletzt habe Volkswagen bei Analysten und Anlegern aber mit guten Nachrichten punkten können. Nachdem der Autobauer gute vorläufige Zahlen bekanntgegeben habe, habe Vorstand Herbert Diess mit einem Update zur Konzernstrategie nachgelegt. Am Dienstag habe VW mit guten Verkaufszahlen seiner Elektroautos gepunktet.Die VW-Aktie habe sich nach einem erneuten Test der psychologisch wichtigen 200-Euro-Marke wieder auf den Weg nach oben gemacht. Fakt sei: Der Fokus auf Software und Digitalisierung zeige die Richtung an. VW werde in Zukunft so die Möglichkeit haben, neue Erlösquellen anzuzapfen.Es bleibe dabei: Anleger sollten investiert bleiben und sollten sich von möglichen Rücksetzern aufgrund des volatilen Gesamtmarkts nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die VW-Aktie bleibe im Auto-Sektor erste Wahl, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)