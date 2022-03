Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Am Dienstag habe VW seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 präsentiert. Am gestrigen Donnerstag hätten erste Analysten daraufhin die ausgegebenen Kursziele gesenkt.Im Jahr 2021 habe der DAX-Konzern trotz Chip-Engpässen und einem Rückgang der ausgelieferten Autos ein Rekord-EBIT von 19 Milliarden Euro erzielt. Das sei unter anderem gelungen, weil man sich bei der Produktion auf die margenstärksten Modelle fokussiert habe.Damit habe VW die Erwartungen vieler Analysten geschlagen. So habe z.B. Erwann Dagorne, Analyst bei Barclays, die Gewinnmarge vor Sondereffekten gelobt. Insgesamt stünden die Analysten der VW-Aktie positiv gegenüber, von 20 Analysten würden den Autotitel 18 als Kauf einstufen, für einen Verkauf und Halten spreche sich jeweils nur ein Experte aus.Jedoch hätten erste Analysten ihre Kursziele gekappt: Credit Suisse, von 225 auf 205 Euro, und Goldman Sachs, von 238 auf 224 Euro. Beide würden damit jedoch nach wie vor deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegen.Die Volkswagen-Vorzugsaktie leide wie andere Autobauer auch unter den oben genannten Entwicklungen, jedoch dürften diese schon teilweise eingepreist sein, habe das Papier doch schon im Februar kräftige Abschläge hinnehmen müssen. Langfristig bleibt DER AKTIONÄR optimistisch, so Julian Weber. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link