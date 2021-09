Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zuletzt habe VW wieder mit guten News auf sich aufmerksam gemacht. Die Elektroauto-Offensive in China scheine zu fruchten und obendrauf habe es noch eine neue Kaufempfehlung von Goldman Sachs gegeben.Volkswagen finde in China allmählich in die Spur. Nachdem der Absatz der Stromer im wichtigsten Einzelmarkt der Welt zu Beginn nur langsam voran gekommen sei, würden die Verkaufszahlen Fahrt aufnehmen. 7.023 Elektroautos der ID-Familie habe VW im August in China abgesetzt und damit mehr als in den Monaten Juli (5.810) und Juni (3.415). Zum Vergleich: Vom meistverkauften Elektromodell in China, dem Kleinstwagen Wuling Hongguang Mini EV des Joint Ventures von SAIC und General Motors, seien im August 32.817 verkauft worden.Unterdessen habe die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen weiter nach oben geschraubt. Analyst George Galliers halte ein Kursziel von 308 Euro für realistisch.Und auch die Aktie habe wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gehe es nach Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel, so müsse das Papier jetzt allerdings "schnell die 198 Euro zurückerobern, sonst würde das eine Verschärfung des Downsidemodus bedeuten. Die nächste charttechnische Support-Linie verläuft dann erst bei 177 Euro".Das Papier ist auf dem aktuellen Niveau eine Wette wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link