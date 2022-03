Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (10.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Über 70 Jahre sei es her, dass Volkswagen die ersten Ausgaben des späteren Flower-Power-Autos in Hannover zusammengebaut habe - jetzt solle der ID.Buzz das Erbe des Bullis in der Elektrowelt fortführen. Für den Hersteller stehe dabei einiges auf dem Spiel.Der E-Bus sei der erste Beitrag der leichten Nutzfahrzeuge (VWN) zur neuen ID-Reihe, und er solle mittelfristig eine Art Serienauftakt für autonome Fahrfunktionen machen. Dazu kämen hohe Kundenerwartungen - nicht nur Nostalgiker aus der T1-Epoche dürften genau hinsehen.VW-Kernmarkenchef Ralf Brandstätter, jüngst in den Konzernvorstand aufgerückt, habe zur Vorstellung des "emotionalen Produkts" am Mittwochabend nicht mit Pathos gespart und den Zeitgeist der 60er beschworen: "Dieses Lebensgefühl bringen wir auf die Straße, ins Hier und Heute." Auch jenseits von Marketing-Floskeln habe der ID.Buzz in der Tat eine zentrale Rolle. Er stehe für "die Kernelemente unserer Strategie: E-Mobilität, Digitalisierung, Vernetzung und assistiertes Fahren".Nach jahrelanger Planung werde es nun ernst. Die letzte Vorserie sei Ende 2021 im VWN-Stammwerk in Hannover durchgelaufen, in der ersten Hälfte dieses Jahres solle die Vollproduktion beginnen. Markteinführung in Europa sei dann im Herbst, vorher laufe im Mai der Vorverkauf an. Zunächst werde der ID.Buzz mit einem 150-Kilowatt-E-Motor angeboten.Der Antrieb auf Basis des Elektro-Baukastens MEB sei bereits aus anderen ID-Ablegern bekannt, 30 Prozent der E-Fahrzeuge des Konzerns hätten mittlerweile diese Grundarchitektur. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhalte der ID.Buzz, weil es auch um eine vertiefte Vernetzung gehe.Höhere Stufen des teilautonomen und vollautonomen Fahrens seien aber ebenso vorgesehen. Bei der Automesse IAA im September habe VW dazu eine Prototypen-Version vorgestellt.Nach dem "Green Deal" der EU habe VW seine Klimaziele angepasst. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts solle der durchschnittliche CO2-Ausstoß bei der Kernmarke VW Pkw in Europa um 40 Prozent abnehmen. Der Gesamtkonzern strebe bis 2030 - ebenfalls bezogen auf das Basisjahr 2018 - eine Senkung um 30 Prozent an.Volkswagen sei mit seiner Elektro-Offensive gut gegen die Konkurrenten Tesla und Ford aufgestellt. Nach der deutlichen Korrektur seit Mitte Februar habe die Aktie von VW am Mittwoch im Zuge der Erholung an den Märkten wieder deutlich nach oben drehen können. Wichtiges erstes Signal wäre der Sprung über die 160-Euro-Marke, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)