Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

177,84 EUR +0,43% (07.02.2022, 14:42)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

177,82 EUR +0,95% (07.02.2022, 14:27)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Lieferkrise bei Mikrochips und weiteren wichtigen Elektronik-Bauteilen zwinge VW ab Mitte April voraussichtlich zur Streichung nahezu sämtlicher Nachtschichten am Stammsitz Wolfsburg. Was mache die Aktie daraus?Bei VW sei von einer "dramatischen Unterauslastung des Stammwerks" die Rede, die jetzt "spürbare Folgen für das bisherige Schichtsystem" habe. So würden den Plänen des Managements zufolge demnächst alle Nachteinsätze der Beschäftigten in der Fertigung des zentralen Modells Golf wegfallen. Der Betriebsrat habe sich reserviert geäußert. "Wir haben diese Vorhaben des Unternehmens zur Kenntnis genommen", habe die Vorsitzende Daniela Cavallo gemeint.Hintergrund sei der immer noch anhaltende, gravierende Teilemangel bei Halbleitern. Dieser führe seit Monaten in der gesamten Industrie zu Versorgungsengpässen und blockiere besonders in der Fahrzeugbranche Produktion und Auslieferungen.Dennoch: Anleger hätten die Chip-Krise weitestgehend abgehakt. Zuletzt habe VW-Vorstand Herbert Diess Hoffnung signalisiert, dass sich der Mangel an Halbleitern bald entspannen dürfte.Der DAX-Titel habe sich in den letzten Tagen von seinen Tiefs wieder deutlich gelöst. Es bleibe dabei: Die Strategie stimme. Der letzte Deal mit Bosch stärke die Expertise in Sachen autonomes Fahren. Auch der Start der ID.5-Produktion in Zwickau sei angelaufen.Volkswagen hat zusammen mit GM gute Karten, den Umbruch weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität zu meistern und trotz der Schwierigkeiten in der Produktion sowie im wichtigen Markt China ein Comeback zu starten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link