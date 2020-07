Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

134,52 EUR -0,31% (01.07.2020, 16:07)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (01.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Gestern der "große Diesel-Vergleich", heute direkt die (neue) Schocknachricht: Der Diesel-Skandal anno 2015 weite sich nach Angaben von dpa-AFX aus und erfasse nun auch Continental. Ermittlungen zu von VW genutzten Abschaltsystemen in der Abgasreinigung eines Dieselmotors seien der Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft durchsuche seit heute Morgen Geschäftsräume der Wolfsburger und des Automobilzulieferers. Das sei bitter - vor allem für den ohnehin angeschlagenen Zulieferer aus Hannover.Konkret gehe es bei den Razzien unter anderem nach Recherchen der WiWo um den Verdacht auf Beihilfe zum Betrug und zur mittelbaren Falschbekundung in den Jahren 2006 bis 2015. Von den Ermittlungen betroffen seien ehemalige und aktive Mitarbeiter - darunter auch sieben Ingenieure und zwei Projektleiter der alten Siemens VDO, die Conti 2007 übernommen habe. Auch gegen die beiden Geschäftsführer der Continental Automotive GmbH sowie eine Compliance-Beauftragte solle nach Angaben der Zeitschrift ermittelt werden.Continental wolle "vollumfäglich mit den Behörden kooperieren", so schreibe die Nachrichten-Agentur dpa-AFX. Zudem habe der DAX-Konzern seine Position aus früheren Prüfungen bekräftigt: "Wir haben an keinen unserer Kunden Software zum Zweck der Manipulation von Abgastestwerten geliefert." Vielmehr hätten sich die "im jeweiligen Zeitraum gültigen Abgasgrenzwerte grundsätzlich einhalten lassen".Diese Nachrichten würden (neue) Unsicherheiten schaffen, seien schlecht fürs jeweilige Unternehmens-Image und würden beide Titel bei den Anlegern im Ergebnis nicht gerade beliebter machen. Während die VW-Aktie ihre Tagesverluste noch eingrenzen könne und um die Null-Linie tänzele, liege Conti mit rund zwei Prozent im Minus und kämpfe zudem mit der 38-Tageslinie bei 85,78 Euro. Ein Unterschreiten auf Schlusskurs-Basis wäre aus charttechnischer Sicht ein Verkaufs-Signal.Während Conti derzeit - aufgrund einer Vielzahl von Problemen und Unsicherheiten - nicht auf dem Einkaufszettel der Anleger stehen sollte, bestätige "Der Aktionär" seine Einschätzung für Volkswagen. Der Wolfsburger Autobauer sei vor allem besser als die Konkurrenz aufgestellt, um den notwendigen Übergang zu batterieelektrischen Autos zu vollziehen. Die Aktie habe noch Luft bis 180 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:134,74 EUR -0,88% (01.07.2020, 16:22)