Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (16.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.In der Chipkrise sehe VW-Konzernchef Herbert Diess noch viel Arbeit vor sich - an einigen Stellen laufe es aber bereits etwas besser. "Wir schlagen uns durch. Wir versuchen, damit zurechtzukommen", habe der Manager am Montag auf dem Wirtschaftskongress der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin gesagt. "Ich hoffe, dass wir durch das Schlimmste durch sind."Diess habe frühere Einschätzungen bekräftigt, denen zufolge die schon in diesem Jahr beträchtlich rückläufigen Produktions- und Absatzzahlen wohl auch 2022 unter Druck bleiben dürften: "Wir werden sicher nicht alle Autos bauen können im nächsten Jahr, die wir (bauen) wollen."Der Mangel an Halbleiter-Bauteilen sei nicht so überraschend über die Autoindustrie gekommen, wie manche Beobachter behauptet hätten, so Diess. Schon vor der Corona-Krise mit ihren umgeschichteten Verträgen und Lieferengpässen etwa habe man diskutiert: "Was passiert mit dem Internet of Things?" Die zunehmende Vernetzung von Geräten im "Internet der Dinge" werde dazu führen, dass letztlich auch viel mehr Elektronik nachgefragt werde - das habe sich früh angedeutet. Man habe gewusst: "Es kommt diese große Welle der Vernetzung auf uns zu." Trotzdem sei das konkrete Ausmaß des Chipmangels auch bei Volkswagen dann nicht wirklich abzusehen gewesen.Bei Europas größtem Autokonzern habe das anhaltende Fehlen von Mikrochips - wie bei vielen anderen Anbietern - drastische Folgen. Im Oktober seien die Auslieferungen der gesamten VW-Gruppe verglichen mit demselben Monat 2020 um gut ein Drittel (33,5 Prozent) abgesackt.Das Auto werde sich vollständig in ein Digitalprodukt verwandeln, sobald es autonom fahre, habe der VW-Konzernchef betont. "Um die Stärke der Automobilwirtschaft zu erhalten, ist die große Herausforderung die Digitalisierung. Das Auto ist noch ein offenes Feld." Die Europäer könnten es hier noch schaffen, die Standards mit zu setzen.Die Aktie von Volkswagen sei derzeit auf Richtungssuche. Ein starker Support verlaufe bei 177 Euro. Ein Kaufsignal ergibt sich erst, sobald die Aktie die 50-Tage-Linie nach oben überwindet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)Mit Material von dpa-AFX