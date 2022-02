Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

181,00 EUR -2,30% (24.02.2022, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

181,44 EUR -3,01% (24.02.2022, 09:30)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Charttechnisch interessant - ChartanalyseMit einem Plus von 7,8% zählte die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) am Dienstag zu den Gewinnern im deutschen Leitindex, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten die Papiere vom Tagestief bei 168,10 Euro ausgehend insgesamt 24,70 Euro beziehungsweise 14,7% zugelegt und bei 192,80 das Tageshoch markiert. Damit habe die Aktie ein charttechnisch hochinteressantes Niveau erreicht. Zum einen lasse sich im Chart jetzt ein mögliches Doppeltief einzeichnen, und zum anderen seien die Kurse mit dem Endstand bei 188,70 Euro über die beiden alten Tops aus den Jahren 2020 bei 186,84 Euro und 2019 bei 187,74 Euro geklettert. Der Sprung über die Volumenspitze bei 189 Euro sei jedoch noch nicht geglückt.Ausblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie sei direkt an der markanten Volumenspitze wieder nach unten abgedreht. Zudem sei der Ausbruchsversuch über das alte 2018er Jahreshoch bei 192,46 Euro zunächst nur auf Intraday-Basis geglückt.Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste es jetzt über die Volumenspitze und die beiden horizontalen Eindämmungslinien aus den Vorjahren gehen. Im Anschluss sollte das Januar-Hoch bei 195,14 Euro überwunden werden, wobei dieser Widerstand von der Juli-Abwärtstrendgerade verstärkt werde. Einen Break vorausgesetzt, wäre das Doppeltief vollendet - und die Kurse würden bei 196,58 Euro auf den GD200 treffen.Das Short-Szenario: Pralle die Aktie an der Volumenspitze nach unten ab, würden sofort die 100-Tage-Linie bei 184,57 Euro sowie der GD50 bei 183,54 Euro in den Fokus rücken. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, müsste ein Test der Verlaufstiefs im Bereich von 175 Euro einkalkuliert werden. Darunter würden die beiden markanten Tiefs bei 168,10 und 168,02 Euro stützen, bevor die kleinere Volumenspitze bei 163,50 Euro auf den Prüfstand gestellt werden könnte. (Analyse vom 24.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: