Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (23.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Herbert Diess gebe Gas: Am 15. März habe der Volkswagen-Vorstand den ersten "Power Day" veranstaltet. Die neue Strategie stehe auf zwei Säulen: die Batteriezellen und -systeme, sowie die Energie und das Laden. Das Ziel: VW wolle bis 2025 zum größten Elektroauto-Hersteller der Welt aufsteigen. Die Pläne des Autobauers würden für viel Fantasie sorgen. Analysten würden sich begeistert zeigen. Die Aktie sei auf die Überholspur gewechselt.Die EU plane schärfere Klimaziele bis 2030, dies würde deutlich mehr E-Fahrzeuge nötig machen. Zudem sollten im Juni Pläne der EU-Kommission über schärfere Abgasgrenzwerte vorgelegt werden, die 2025 in Kraft treten sollten. Folge: Die heimischen Autobauer würden das Hochfahren der Elektromobilität beschleunigen.Der Volkswagen-Konzern fahre mit seiner E-Offensive vorne weg. 2026 wolle VW mit dem ersten Serienauto auf den Markt kommen. Statt bislang 30 Prozent sollten 60 Prozent aller Neuwagen der Kernmarke VW in Europa mit batterieelektrischem Antrieb fahren.Der Konzern gehe "all in" im Bereich E-Mobilität, erkläre Tim Rokossa von der Deutschen Bank. Der Analyst habe das Kursziel für die im DAX notierten Volkswagen-Vorzüge daher von 185 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Langfristig sei für den Experten sogar noch viel mehr möglich: Rokossa bringe in seiner Studie ein mögliches Kursniveau von 400 Euro ins Spiel, für das der Weg frei gemacht werde. Von diesen Niveau sei die Aktie aktuell noch rund 68 Prozent entfernt.Die Analysten von Stifel würden noch einen weiteren potenziellen Impulsgeber hervorheben. Ein Börsengang des Sportwagenbauers Porsche wäre wohl ganz im Sinne des Volkswagen-Chefs Herbert Diess, da dadurch wohl die Bewertung von Volkswagen deutlich anziehen könnte. Daher würden die Experten die Aktie erst bei 287 Euro fair bewertet sehen.Anleger lassen die Gewinne laufen und setzen auf eine Trendfortsetzung, planen dabei aber auch die notwendigen Konsolidierungsphasen ein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link