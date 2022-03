Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Aufsichtsrat von Volkswagen habe endgültig den Bau eines neuen Werks für das künftig zentrale Elektromodell Trinity in Wolfsburg auf den Weg gebracht. Gut zwei Milliarden Euro lasse sich der Konzern die Fabrik kosten, Beginn der Arbeiten solle im Frühjahr 2023 sein.Der gänzlich neu konzipierte Fertigungsstandort werde - wie bereits in früheren Entscheidungsrunden angedeutet - in direkter Nachbarschaft des Stammsitzes hochgezogen: An der Nordseite des bisherigen Geländes im Wolfsburger Stadtteil Warmenau."Damit stärken wir nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Stammwerks und geben der Belegschaft eine starke Langfristperspektive", habe Kernmarkenchef Ralf Brandstätter nach Beratungen des Kontrollgremiums am Freitag gesagt. Produktionsstart für den Trinity solle im Jahr 2026 sein.Das Hauptwerk werde parallel dazu für weitere E- und Verbrenner-Autos geöffnet und später grundlegend umgerüstet. Mit der daneben angesiedelten Trinity-Fabrik wolle Volkswagen unter anderem in Sachen Produktionstechnik zum US-Konkurrenten Tesla aufschließen. Sie solle aber auch Vorbild für den Umbau vieler eigener Standorte sein.Schon weit vor Trinity solle der Heimatstandort ab 2023 einen Teil der Produktion des Elektro-Kompaktwagens ID.3 abbekommen. Dieser sei innerhalb Europas bisher im sächsischen Zwickau gefertigt worden.Insbesondere bei den derzeit steigenden Benzinpreisen würden Elektrofahrzeuge immer stärker in den Vordergrund rücken. Volkswagen sei hier gut positioniert. Die Aktie stehe aber dennoch derzeit im Zuge des Ukraine-Kriegs kräftig unter Druck.Anleger können versuchen, mit Abstauberlimits günstig zum Zuge zu kommen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 07.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)