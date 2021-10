Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

183,12 EUR -3,74% (20.10.2021, 15:25)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

183,10 EUR -3,63% (20.10.2021, 15:10)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (20.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Bei dem Autobauer würden die Alarmglocken schrillen. Nach Recherchen der Wochenzeitung "DIE ZEIT" könnten im laufenden Jahr im Stammwerk Wolfsburg so wenig Autos gebaut werden wie zuletzt 1958. Die Volkswagen-Vorzugsaktie falle nach der Meldung um knapp vier Prozent.VW gerate infolge des Chipmangels und den daraus resultierenden Produktionsunterbrechungen in seinem Stammwerk Wolfsburg massiv unter Druck. In den ersten neun Monaten habe das Werk gerade noch die Marke von 300.000 geknackt, habe die "ZEIT" aus Unternehmenskreisen erfahren."Es müsste schon ein Wunder geschehen, wenn wir das Vorjahresniveau bis Jahresende erreichen sollten", zitiere die Wochenzeitung einen Insider. Bereits im vergangenen Jahr seien in Wolfsburg erstmal seit über 60 Jahren weniger als eine halbe Million Autos produziert worden. 2021 könnten es weniger als 400.000 werden.Laurenz Föhn von "Der Aktionär" rät die Volkswagen-Vorzugsaktie zu halten. (Analyse vom 20.10.2021)